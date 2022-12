Inicia en The New York Times la primera huelga masiva del personal en 40 años

El periódico estadounidense The New York Times se prepara para una huelga de 24 horas este jueves por parte de cientos de periodistas y otros empleados, en lo que sería la primera huelga de este tipo en el periódico en más de 40 años.

Más de mil empleados del periódico comenzaron la huelga en la medianoche tras no alcanzar un acuerdo con la empresa para aumentar los salarios, según informó su sindicato. Periodistas y otros trabajadores del conocido periódico de referencia en Estados Unidos se declararon en huelga durante 24 horas.

Te puede interesar: Ataques contra obras de arte: ¿Quiénes están detrás de la protesta y qué buscan?

El miércoles por la noche, el sindicato dijo a través de Twitter que no se había llegado a un acuerdo y que se estaba produciendo la huelga. “Estábamos listos para trabajar durante el tiempo que fuera necesario para llegar a un acuerdo justo”, dijo, “pero la gerencia se retiró de la mesa cuando faltaban cinco horas”.

“Sabemos lo que valemos”, agregó el sindicato.

Barring a breakthrough, @nytimes staff will walk out from midnight to 11:59pm Thursday, Dec. 8.



We’re asking readers to stand with us on the digital picket line and not visit any NYT platforms tomorrow. Read local news. Make something from a cookbook. Break your Wordle streak. https://t.co/KiUlHAtkuh — Maggie Astor (@MaggieAstor) December 7, 2022

Pero la portavoz del New York Times, Danielle Rhoades Ha, dijo en un comunicado que todavía estaban en negociaciones cuando les dijeron que la huelga estaba ocurriendo.

“Es decepcionante que estén tomando una acción tan extrema cuando no estamos en un callejón sin salida”, dijo.

No estaba claro cómo se vería afectada la cobertura del día, pero los partidarios de la huelga incluyen miembros de la mesa de noticias en vivo de ritmo rápido, que cubre noticias de última hora para el periódico digital. Los empleados están planeando un mitin para el jueves por la tarde frente a las oficinas del periódico cerca de Times Square.

Tonight at midnight, 1,100 workers at @nytimes are going on a 24 hour strike. Here’s what you can do…



Do not engage with any of the New York Times platforms. DO NOT CROSS THE DIGITAL PICKET LINE. Get your news from other sources and tell your friends to do the same. @nyguild pic.twitter.com/Eu9Cha4aFg — Jamaal Bowman Ed.D (@JamaalBowmanNY) December 8, 2022

Rhoades Ha le dijo a Associated Press que la compañía tenía “planes sólidos” para continuar produciendo contenido, que incluyen depender de reporteros internacionales y otros periodistas que no son miembros del sindicato.

Política “Fin al acoso laboral sindical”, dice la nueva líder de los sobrecargos de aviación

“Si bien estamos decepcionados de que NewsGuild amenace con atacar, estamos preparados para asegurarnos de que el Times continúe sirviendo a nuestros lectores sin interrupciones”, dijo Rhoades Ha en una declaración separada.

En una carta firmada por más de mil empleados, NewsGuild dijo que la gerencia había estado negociando "despacio" durante casi dos años y que "se está acabando el tiempo para llegar a un contrato justo" para fin de año.

NewsGuild también dijo que la compañía les dijo a los empleados que planeaban ir a la huelga que no se les pagaría por la duración de la huelga. También se les pidió a los miembros que trabajaran horas extra para hacer el trabajo antes de la huelga, según el sindicato.

The New York Times ha visto otras huelgas más cortas en los últimos años, incluida una protesta de medio día en agosto por parte de un nuevo sindicato que representa a los trabajadores de la tecnología que denunciaron prácticas laborales injustas.

Phoebe Lett, productora de podcasts del medio, señaló: "Es desgarrador tener que estar con casi mil 200 compañeros que lo sacrifican todo por el bien de este lugar pidiendo humildemente a @nytimes que nos demuestre que nos valora. Pero aquí estamos".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El sindicato dijo que sus miembros están "dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir una redacción mejor para todos".

Con información de AFP y Reuters