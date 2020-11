Interjet cancela todos sus vuelos de este domingo 1 de noviembre

Interjet cancelo todos sus vuelos programados para este domingo 1 de noviembre e informó que serán reprogramados a partir del martes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la aerolínea señaló que 19 vuelos de este domingo serían cancelados.

#InterjetInforma



Pasajeros viajando el día de hoy, 1 de noviembre 2020. — Interjet (@interjet) November 1, 2020

Sin dar más explicaciones la empresa no explicó el motivo de la cancelación.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Algunos usuarios en redes sociales se quejaron por la cancelación.

#interjet basura de empresa háganse responsables de los daños @Profeco ayuda para los clientes y usuarios nos estafaron y no dan respuesta de nada. Adulto mayor desde las 10am esperando pic.twitter.com/r2TU5Zblou — Marcelo Rebollar (@Rebollar_MRC) November 1, 2020 Tengan cuidado con esta aerolínea eso fue lo que me hicieron a mi

Y tratas de llamar a la aerolinea y la mayoria de la gente que trabaja ahi son igual que los Voucher no te solucionan nada pic.twitter.com/kb5mpRXLQS — Antonio Carmona (@DjElconde) November 1, 2020 Tengan cuidado con esta aerolínea eso fue lo que me hicieron a mi

Y tratas de llamar a la aerolinea y la mayoria de la gente que trabaja ahi son igual que los Voucher no te solucionan nada pic.twitter.com/kb5mpRXLQS — Antonio Carmona (@DjElconde) November 1, 2020 Que poca madre @interjet ! Yo tenía un vuelo para el 5 de diciembre y ya ni siquiera existe! No contestan llamadas, su sucursal cerrada, háganse responsables carajo! No les voy a regalar mi dinero.



No se les ocurra viajar por @interjet la peor línea aérea! https://t.co/vDBWmNzvnV — Fan 👊 (@FannyVG510) November 1, 2020

Cabe recordar que la empresa atraviesa por un mal momento financiero e incluso la sección 15 de la CTM convocó a una protesta pacífica contra Interjet debido a que la empresa no ha cumplido con el pago y presenta atrasados por lo menos desde hace dos meses.

Además, la supuesta capitalización de 150 millones de pesos a la aerolínea por parte de Alejandro del Valle y Carlos Cabal no pudo realizarse debido a la intervención que las autoridades tributarias tienen de los bienes de la empresa aérea.

Finanzas EU aprueba extensión para decidir contratos de arrendamiento: Aeroméxico

Finanzas Volaris, listo para comerse el mercado: Enrique Beltranena