Mexico podría alcanzar autosuficiencia alimentaria en 12 años más, plantea Sader

Producción para el Bienestar es el programa que mayor número de productores de municipios agrícolas atiende así como el que apoya a más mujeres campesinas. Seis de cada 10 beneficiarios son de comunidades indígenas y 34.5 por ciento del total, son mujeres. El 58.66 por ciento de los apoyos se concentran en el sur-sureste.

Así lo expuso el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, en conferencia de prensa con motivo del Quinto Informe de Gobierno, quien resaltó como un logro de Producción para el Bienestar, el reducir la brecha de desigualdad. Aunque subrayó que “se necesitan 12 años más para alcanzar la autosuficiencia alimentaria”.

Refirió que en 1999 el programa Procampo reportó un índice de 0.51 por ciento de desigualdad contra el programa de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que al cierre de 2022 registró 0.11 en el mismo rubro.”Mientras más cercano a 1.0 está el índice, mayor desigualdad”.

Destacó que Producción para el Bienestar es parte fundamental de la estrategia de gobierno que apuesta por la autosuficiencia alimentaria y el rescate al campo.

El proyecto opera junto a los programas Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía y Bienpesca, de la Secretaría de Agricultura y Sembrando Vida, de la Secretaría del Bienestar con apoyos directos a productores de pequeña y mediana escala de maíz, frijol, trigo, arroz, café, caña de azúcar, cacao, miel y nopal.

Del mismo modo, Suárez Carrera aseguró que este programa avanza con la Estrategia de Acompañamiento Técnico (EAT), en la autosuficiencia alimentaria con transición agroecológica, libre de transgénicos y de glifosato.

El subsecretario añadió que desde 2021 disminuyen las importaciones de este herbicida. En dicho año, las compras disminuyeron 75 por ciento, para 2022 fueron del 50 por ciento, en este 2023 solo serán de 25 por ciento y para el próximo 2024, no habrá compras de glifosato en el país.

“Las importaciones se reducen paulatinamente y no ha disminuido la producción de alimentos. Cada vez hay formas alternativas de uso del glifosato. No hay nada qué temer. Se disminuyó la utilización de glifosato y no se afectó la producción”, afirmó.

Producción para el Bienestar es un programa que ayuda a reducir la desigualdad social, aseguró el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera. | Foto: cortesía

También dijo que debido a los avances de la actual política agroalimentaria, disminuyó la importación de alimentos que en 2018 era del 45 por ciento. Para 2022, las compras de alimentos al exterior fueron de solo el 35 por ciento.

“Y no obstante la pandemia del Covid-19 y dos años de sequía. Se avanza gradualmente. No es la meta, pero se avanza. Se requiere más tiempo para que el programa Producción para el Bienestar madure”, dijo.

Para bajar las importaciones de maíz amarillo, dijo que se buscan estrategias de diversificación en el caso de su uso pecuario y en lugar de granos, alimentar el ganado con tubérculos como la yuca. Así se hace en Colombia y Cuba.

Expresó que son 18 millones de toneladas de maíz amarillo que se importan de los Estados Unidos y Canadá, para los sectores pecuario e industrial.

“Se puede importar maíz transgénico sin ninguna restricción, pero no para consumo humano, sino para almidón y alimento para el ganado y producción de huevo, leche, carne”.

“Pero no se puede sembrar como protección para nuestros maíces nativos. Está prohibido sembrarlo, para no contaminar con los maíces transgénicos la semilla de maíz que se tiene en México para consumo humano”.

Sobre los avances de Producción para el Bienestar en este año, dijo que con apoyos directos se beneficiaron un millón 760 mil 788 productores y se espera cerrar el año con dos millones 043 mi 711 agricultores.

De la Estrategia de Acompañamiento Técnico (EAT), comentó que está presente en 28 estados y 800 municipios, definidos en 36 regiones. Son mil 220 los técnicos que la desarrollan, que favorecen a 400 mil productores en cuatro mil 815 escuelas de campo.

Sus logros son el incrementar con sus técnicas los rendimientos que van del 56 por ciento en la milpa; de 28.6 por ciento en frijol; caña de azúcar, 11 por ciento; y en cacao 26.2 por ciento. En el caso de café y leche siete por ciento.

Por último, comentó que en este período 2023-2024 se tienen en marcha mil 735 cooperativas y grupos de trabajo agroecológico. Se trata de iniciativas para impulsar el ahorro y aprovechamiento del agua y dedicadas a las artesanías.