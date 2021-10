El SAT quiere “seducirte” para que pagues impuestos con este régimen fiscal

El objetivo del Régimen Simplificado de Confianza, que propuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es atraer a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales, aseguró la consultora EY.

“La iniciativa busca simplificar la tributación y agarrar una mayor base de contribuyentes, porque esto puede alentar un régimen con estos beneficios, que gente que no venía pagando impuestos diga, no suena tan mal, es una tasa reducida y con esto ya me quito del ‘Jesús’ que anden llegando visitadores o requerimientos, me alíneo y me meto en este régimen”, señala Oscar Ortiz, socio de Impuestos de la consultora EY.

De acuerdo con la Miscelánea Fiscal propuesta para el año entrante, esta forma de pagar impuestos implica que las personas físicas con actividad empresarial, así como las microempresas que tengan ingresos menores a 3.5 millones de pesos paguen entre uno y 2.5% de Impuesto Sobre la Renta (ISR), una tasa más baja en comparación con la normal, de 3.5%.

Una de las ventajas que tendría el nuevo régimen fiscal que se implementará a partir de 2022 si se aprueba en el Congreso el Paquete Económico, es que más personas podrán participar en él, asegura Oscar Ortiz.

En conferencia de prensa, el especialista recordó que en este régimen podrán entrar personas y empresas que ganen menos de 3.5 millones de pesos con una tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) más baja que al regular.

El Régimen de Incorporación Fiscal, que es similar al que propone el Servicio de Administración Tributaria, pone un límite de dos millones de pesos para que las personas físicas y empresas paguen una tasa menor de ISR.