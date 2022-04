Así son los nuevos anuncios 3D en Facebook e Instagram, un paso hacia el metaverso

Una de las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial es la plataforma Meta, empresa madre de aplicaciones como Facebook, WhatsApp e Instagram, siendo de las principales redes sociales entre los usuarios.

Tras darse a conocer el cambio de nombre, una de las principales novedades que llegarán a la plataforma era la creación del metaverso, un concepto que Facebook busca implementar en internet.

El metaverso es un universo virtual inmersivo que replica y va más allá del mundo físico, y en el que se interactúa con otras personas -cada uno con su avatar- y con objetos. Es una internet futura en 3D donde los usuarios podrán reunirse, asistir a conciertos virtuales, salir de compras o probar, en el caso de las empresas, sus desarrollos industriales.

Esta nueva forma de interactuar con el internet llegará en los próximos años, sin embargo, Meta comenzará a implementar un pequeño vistazo del metaverso con la asociación de una empresa de tecnología de comercio electrónico.

This great @Forbes article is breaking down the 5 industries that are being transformed by the #METAVERSE.



Read more to see if your industry is one of them and to see how your business can benefit.➡️https://t.co/45SoXKplGB#retail #Tech #digitaltransformation #meta #ecommerce pic.twitter.com/u6TMsCQS2Z — VNTANA (@VNTANAlive) March 30, 2022

Anuncios en 3D, un vistazo al metaverso

VNTANA, una empresa dedicada principalmente al comercio en línea se alió con Meta para crear anuncios tridimensionales en Facebook e Instagram, lo que permitirá a las marcas, subir modelos 3D de sus productos a las plataformas de medios sociales y convertirlos fácilmente en anuncios.

De acuerdo con el director ejecutivo de VNTANA, Ashley Crowder, este concepto es un paso más hacia la publicidad en el metaverso, haciendo referencia a la idea futurista de una colección de mundos virtuales.

We are bringing 3D Ads to Facebook & IG!



With our new integration, VNTANA allows brands to upload their existing #3D designs from programs like @browzwear, @itsclo3d, @KeyShot3D & more & automatically converts them for Facebook & IG.



For more: https://t.co/3RUdKUoC3M pic.twitter.com/4uEJ9Mr8Ih — VNTANA (@VNTANAlive) March 24, 2022

Empresas encargadas de los sectores de la belleza, la moda y los muebles han sido de los que han comenzado a trabajar en anuncios 3D de sus productos.

"El metaverso es básicamente el Internet espacial", dijo Crowder. "Es todo un mundo de posibilidades que empieza por tener los modelos 3D adecuados de tus productos".

¿Cómo funcionan los anuncios 3D?

Dentro de la plataforma, los anuncios aparecerán como los que actualmente cuentan las redes sociales, tanto Facebook o Instagram, pero ahora con una vista de un producto en 3D, esto mientras navegan en su escritorio o teléfono, y da la posibilidad de ver un artículo desde todos los ángulos.

"En cierto modo, esto ofrece una idea de lo que se puede esperar de futuros dispositivos como las gafas de realidad aumentada", afirma Chris Barbour, director de asociaciones de realidad aumentada de Reality Labs de Meta.

¿Cuál es el objetivo del metaverso?

Uno de los planes de Facebook con el metaverso es crear una réplica del mundo real en uno virtual, con millones de usuarios potenciales, buscando resolver las limitaciones de las videoconferencias, ya que en ellas los interlocutores no tienen la sensación de mirarse a los ojos y con un buen entorno de realidad virtual esto se resolvería.

Por supuesto, no sólo la compañía de Zuckerberg está detrás de este universo virtual. Apple, Sony o Nvidia llevan años trabajando en ello también, aunque quizá no han corrido tan rápido como Facebook.