Conquistan escuelas con plataforma de alimentos

El emprendimiento no tiene edad, al menos así lo demuestran tres chicos que con 17 años crearon una plataforma que, hoy en día, se ha convertido en una empresa con ingresos por más de 50 mil dólares al mes.

Se trata de OrderEAT, una aplicación que permite a los alumnos de colegios privados ordenar y pagar los alimentos en la cafetería de la escuela para evitar las filas, y a los padres les deja controlar el gasto y lo que consumen sus hijos.

El desarrollo surgió en Uruguay hace casi cinco años y fue creado por Matías Craviotto, Luis Pedro Carrero y Juan Manuel Rodríguez, quienes cursaban entonces el último año de preparatoria y pocas veces alcanzaban a comprar buenos alimentos en la cafetería de su escuela. Esto los llevó a innovar con esta app que además de su país, ya tiene presencia en Argentina y México.

Craviotto, quien es CEO de la empresa, contó a El Sol de México que este desarrollo ha servido no sólo a los chicos de las escuelas y a sus padres, sino también a las cafeterías que han optimizado su negocio y reducido el desperdicio de alimentos.

OrderEAT nació en 2019, para solucionar los problemas a los que se enfrentaban estos alumnos, quienes contaron con el apoyo de su escuela.

Posteriormente algunos padres pidieron llevar la plataforma a otras escuelas donde tenían a sus hijos estudiando. Fue entonces que estos tres compañeros se vieron ante la oportunidad de comenzar a vender su desarrollo.

Lograron llevar la app a 10 escuelas de Uruguay, pero la pandemia frenó su crecimiento. Fue hasta 2021 cuando iniciaron la expansión de su negocio.

“Lo que pasó es que la app tuvo tan buena recepción en nuestro colegio cuando la lanzamos que los mismos padres nos pedían llevarlos a otros colegios de sus hijos, el crecimiento se fue dando de forma orgánica. A mediados de 2021, cuando volvimos a lanzar la plataforma tras la pandemia, fuimos parte de un programa de Endeavor en Uruguay, mostramos un proyecto para solucionar una necesidad real en los colegios de Latinoamérica y tuvimos la opción de llevar el proyecto a varios países y escalarlo de manera acelerada, fue entonces que tuvimos un cambio de mentalidad”, contó.

El joven directivo recordó que el mayor desafío fue entrar a las primeras 10 escuelas, presentar su desarrollo a directores y explicarles cómo una app creada por tres chicos de 17 años iba a funcionar para sus colegios.

Contó que en Uruguay, al ser un país chico, lograron llegar a las primeras escuelas por recomendación, pero se empezaron a acabar los conocidos y tuvieron que llamar a los colegios, fue así que empezaron a crecer como emprendedores y a establecer las etapas de su negocio, desde las ventas, llamar a clientes, llevar demos, hacer cierres y seguimientos, entre otros procesos.

“Lo hicimos en gran parte solos, aunque tuvimos apoyo del sistema emprendedor uruguayo, gracias a que el país es chico encontramos muchos directivos y fundadores de empresas que nos llegaron a dar una hora de su tiempo para darnos consejos”, recordó.

Después de iniciar de forma orgánica en 10 escuelas, hoy la app está presente en 150 escuelas, 40 en su natal Uruguay, otras tantas en Argentina y 70 en México.

El año pasado, OrderEAT levantó una ronda de capital de riesgo por 300 mil dólares, esto con el objetivo de abrir sus operaciones en México.

La firma ya tiene presencia en colegios de Nuevo León, Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México, con lo que esperan duplicar sus pedidos en el próximo ciclo escolar que inicia en unos días.

De acuerdo con Craviotto, el año pasado, durante la expansión de la plataforma, recibieron 70 mil pedidos en su mejor mes. En julio de este año sumaron 150 mil pedidos solo en Uruguay y Argentina, y con el inicio de clases en México esperan llegar a las 250 mil órdenes.





SOLUCIÓN INTEGRAL

OrderEAT vende a sus clientes un paquete de software que incluye todo el soporte de la plataforma para la escuela, la cafetería, los padres y los alumnos. El producto está disponible mediante una app mediante la cual los estudiantes realizan sus pedidos.

A través del desarrollo, los papás pueden administrar tanto el gasto de sus hijos como la comida que consumen, para que su alimentación sea balanceada.

“Si el alumno está en preparatoria y ya tiene celular, se le puede precargar una billetera virtual para que pague directamente él. Entonces compra y al padre le llega una notificación y de esta manera se involucra en la alimentación de sus hijos, además de que no pierden tiempo en fila porque solo van a recoger el pedido”, explicó Craviotto.

Para ello, OrderEAT cobra una renta mensual de entre 300 y 350 dólares al colegio, esto dependiendo la cantidad de alumnos.

La app está disponible tanto para dispositivos de Apple como Android y, de acuerdo con el CEO, tiene una penetración de entre 70 y 80 por ciento de los alumnos en las escuelas donde ya opera, esto porque hay quienes no usan la plataforma ya que llevan almuerzo preparado desde casa.

Para que los usuarios puedan entrar a la app deben contar con un código que la escuela obtiene al contratar el servicio.

DE AMATEURS A EMPRESARIOS

El negocio de OrderEAT ha sido una aventura para sus creadores. Craviotto recordó que se aventuraron a programar con conocimientos básicos porque Juan Manuel Rodríguez es un apasionado que desde los 12 años hacía páginas web por diversión, mientras que él comenzó a hacer programación en los dos últimos años de la preparatoria.

Los tres jóvenes socios empezaron desde cero y sin conocimiento de emprendedurismo. Hoy en día están al frente de un equipo de 15 personas en una empresa con presencia internacional y que, de acuerdo con el directivo, está en plena expansión y a dos meses de alcanzar su punto de equilibrio.

“Estamos por llegar al punto de equilibrio y volver a levantar capital para seguir creciendo en México y luego abrir Colombia, posteriormente vendrá Chile y después el lugar más atractivo pero más difícil, que es Brasil”, contó.

Incluso no descartó que en el futuro se aventuren a entrar a competir a Estados Unidos, donde han encontrado un problema en las cafeterías de universidades y colegios de Miami y otras ciudades.

“Es un paso enorme apuntalar el mercado latinoamericano y dar el salto a Estados Unidos, es un entorno distinto, acá somos súper innovadores y no tenemos casi competencia, allá hay otros jugadores y es entrar a competir”, contó.

La creación de OrderEAT llevó a Craviotto a estudiar Ingeniería en Sistemas, y significó un cambio en los planes de vida de los emprendedores.

El CEO como su socio Luis Pedro Carrero eran atletas, se dedicaban a competir y buscaban hacer carrera en eso, pero su innovación los llevó por otro camino.

“Yo quería ser deportista, estaba en proceso de selección clasificatoria a unos Juegos Olímpicos, jugaba voleibol de playa y me quería ir a estudiar con beca deportiva a Estados Unidos, pero tuve dos lesiones fuertes, dos neumotórax que me hicieron dejar el deporte a los 17 años y me encontré con un montón de tiempo libre que antes usaba para entrenar o viajar a competencias, entonces empezamos con OrderEATS y todo ese tiempo y energía que le dedicaba al deporte se lo empecé a dar al proyecto”, contó.

Carrero, el otro cofundador, tuvo una situación parecida, contó: “Él se dedicaba a deporte de vela y fue a mundiales en China, Alemania y Estados Unidos, venía muy bien pero todo deporte que no sea fútbol en Uruguay es muy difícil de sacar adelante, se dio cuenta de que las oportunidades eran muy limitadas”.

Pese a no continuar una carrera como atletas, el deporte dejó a los fundadores de OrdearEAT las bases para sacar el proyecto adelante, como la constancia, el sacrificio, la disciplina y la organización de sus tiempos.

“El deporte influyó mucho en las personas que somos hoy en día”, sostuvo el joven directivo.





IMPACTO LOCAL

OrderEAT no sólo ha tenido impacto en la vida de sus fundadores, sino también en los negocios de las cafeterías que atienden a las escuelas donde la app tiene presencia.

De acuerdo con Craviotto, con esta plataforma las cafeterías aumentan sus ventas hasta 36 por ciento y han disminuido el desperdicio de alimentos en 22 por ciento al mes.

“Pasaba que las cafeterías preparaban alimentos para 400 alumnos y los llegaban 200 o 250, eso además de significarles gastos era un desperdicio de comida. Ahora pueden planear mejor cuánto van a requerir”, contó.

Además la app tiene herramientas para la administración de gastos e ingresos que permiten a estos negocios llevar su contabilidad de forma más óptima.

Asimismo, Craviotto contó que tenían un estudio en Uruguay y Argentina que decía que en 2019 dos de cada tres cafeterías cerraban tras un periodo de tres años porque no lograban ser rentables, no tenían las herramientas para organizarse de forma eficiene.

“Lo que hacemos es aumentar su rentabilidad, hacer que crezcan más y después evitamos en la comunidad el desperdicio de alimentos de forma innecesaria, porque los ayudamos a organizarse mucho mejor sobre lo que tienen que tener listo cada día”, contó.

El CEO refirió que además del plan de expansión como negocio, OrderEAT tiene la peculiaridad de poder influir tanto en el plan de alimentación de los jóvenes estudiantes, para que coman más balanceado, y en su educación financiera a que, dijo, el primer gasto de una persona suele darse en la escuela, por lo que están diseñando un programa para tener un impacto en este sentido.

Es así que un desarrollo para acabar con un problema al que se enfrentaban tres chicos a diario, se ha convertido en todo un ecosistema y una empresa redituable.

“Ninguno es emprendedor nato ni tiene influencia emprendedora por familia, nos pasó porque teníamos un problema, lo quisimos solucionar y nos divertía programar”, concluyó.