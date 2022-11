Elon Musk pospone el relanzamiento de verificación azul en Twitter

El multimillonario Elon Musk anunció que el codiciado y controvertido servicio de suscripción de verificación azul de Twitter será pospuesto hasta nuevo aviso.

A través de su cuenta oficial, el magnate anunció que El llamado "Blue Verified" tendrá que esperar luego de que el magnate revelara que podría haber un color diferente para las organizaciones y otro para las personas.

"Se pospondrá el relanzamiento de Blue Verified hasta que haya un alto nivel de confianza para detener la suplantación de identidad.

Probablemente se usará una verificación de color diferente para las organizaciones que para las personas", escribió Musk.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.



Will probably use different color check for organizations than individuals. — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

El anunció del ahora dueño de Twitter sorprendió pues el pasado 15 de noviembre había informado que sería el próximo 29 de noviembre cuando se relanzaría la verificación azul.

Este cambio se une a la controversia que surgió la semana pasada cuando una multitud de trabajadores dejaron la compañía después de que el nuevo propietario les diera a elegir entre comprometerse a "trabajar muchas horas a alta intensidad" para construir Twitter 2.0 o dejar su puesto con una indemnización de tres meses de sueldo.

Según Bloomberg, las renuncias fueron especialmente numerosas en los departamentos técnicos, mientras que en otros como el de ventas más empleados apostaron por seguir en la empresa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los despidos que Twitter está notificando ahora buscan, según fuentes de este medio, equilibrar la plantilla ante esa situación.