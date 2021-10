Falleció Koichi Sugiyama, el compositor más antiguo de música de videojuegos

Este jueves se ha dado a conocer el fallecimiento del compositor japonés Koichi Sugiyama, reconocido por ser el icónico creador de las piezas musicales que nos acompañaban en nuestra aventura en el mundo del videojuego Dragon Quest.

El anuncio se dio en la página oficial de la franquicia en donde mencionan que Koichi Sugiyama falleció el pasado 30 de septiembre a la edad de 90 años debido a un choque séptico, así mismo, señalaron que los más de 500 temas compuestos para los juegos quedaran en la memoria de todos los fanáticos.

“El Sr. Koichi Sugiyama fue el director musical de nuestra serie de juegos Dragon Quest durante muchos años y contribuyó al desarrollo de la serie... Con gran tristeza anunciamos que la música de Dragon Quest vivirá para siempre en nuestros recuerdos y en el mundo de los juegos de Dragon Quest”, se puede leer en el comunicado.

La historia de Koichi Sugiyama

Koichi Sugiyama nació en Tokio el 1 de abril de 1931, mientras estudiaba el instituto, Sugiyama comenzaba a escribir música, y tras graduarse de la Universidad comenzó a trabajar en la radio y la televisión donde comenzaría su carrera como compositor.

Durante toda su trayectoria, compuso música para programas de televisión, música instrumental para películas, series y anime, además de componer marchas de inicio para carreras de caballos.

En el caso de los videojuegos fue en 1985 con el titulo World Golf, de la compañía Enix (predecesor del actual Square Enix) en donde las limitantes de los dispositivos permitían crear obras muy complejas pero limitadas a comparación de las actuales.

Sugiyama es considerado el pionero en el ámbito de los videojuegos, y aunque ahora muchos títulos cuentan con composiciones realizadas a partir de una orquesta, fue el primero en realizar grabaciones e interpretaciones en directo a mediados de los años 80.

El compositor ha estado presente en todos los juegos de la franquicia Dragon Quest, siendo el último título que Sugiyama trabajo Dragon Quest XII: The Flames of Fate, el cual fue anunciado en mayo de este año y aun no cuenta con fecha de estreno.

Entre los reconocimientos que ha conseguido en su larga trayectoria se encuentra el Record Guinness en 2016, que lo reconoció como el compositor de videojuegos más antiguo del mundo.

Dragon Quest, el rey de los JRPGS

En 1986, la compañía Enix desarrollo lo que para muchos fue el videojuego que marcaría la pauta para un género que hace poco había nacido, el juego de rol japonés por turnos.

Dragon Quest, como fue conocido en Japón, junto a tres personajes famosos en la industria del entretenimiento, Yūji Horii, diseñador y creador del juego, Akira Toriyama, reconocido por ser el creador de Dragon Ball y realizar el diseño y arte de la franquicia y Koichi Sugiyama, la leyenda detrás de la música.

El lanzamiento provoco un furor en Japón que para el lanzamiento de la segunda parte, miles de fanáticos salieron para comprar el videojuego, que en ese entonces era algo insólito.

La franquicia ha día de hoy a lanzado 75 juegos en la mayoría de consolas y dispositivos, desde el NES de Nintendo, hasta el PlayStation 5 de Sony, siendo el último título del videojuego Dragon Quest XII, aún sin estrenarse.