Revelan la causa de muerte de Angus Cloud, actor de Euphoria

A dos meses de la muerte del actor Angus Cloud, quien interpretó a Fezco, en la popular serie "Euphoria", las autoridades del condado de Alameda, en EU dieron a conocer la causa oficial que provocó el deceso del joven de 25 años.

De acuerdo con información dada a conocer por el forense de Alamenda de a la revista People, Angus falleció debido a una intoxicación aguda por una sobredosis accidental.

En el cuerpo de Cloud se encontró cocaína, metanfetamina, fentanilo y benzodiacepinas, pastillas que se utilizan a para tratar afecciones como trastornos de ansiedad, insomnio y convulsiones.

Madre de Angus advirtió una posible sobredosis

Fue el 31 de julio pasado, cuando la familia de Angus Cloud dio a conocer que el actor había fallecido en su casa en Oakland, EU, en un momento en el que superaba la muerte de su padre ocurrida semanas antes.

"Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros en tantos maneras", dijo la familia para TMZ.

El portal estadounidense reveló una llamada al 911 por parte de Lisa Cloud, la madre del actor, en donde mencionó que su hijo se encontraba inconsciente y sin pulso y advirtió que podía tratarse de un problema con drogas.

Después de que la llamada al 911 se diera a conocer, en redes sociales se hablaba de la muerte de Angus Cloud como un posible suicidio, sin embargo, Lisa Cloud desmintió los rumores.

La madre del actor dijo que horas antes de morir, Cloud hizo arreglos en su habitación y habló de querer ayudar con los gastos universitarios de sus hermanas y no tenía intención de cometer un suicidio.

"Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en la casa que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a su madre emocional y financieramente", escribió Lisa.

La señora Cloud también dijo que si bien Angus pudo consumir alguna sustancia, el intérprete de Fezco, pudo haber tomado una dosis peligrosa de manera accidental.

"No tenía intención de terminar con su vida. Cuando nos abrazamos de buenas noches dijimos lo mucho que nos queríamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé si o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó", agregó.