Bad Bunny lleva el sabor latino a Saturday Night Live con su debut como presentador

La estrella mundial del reggaetón, Bad Bunny, hizo su debut como presentador y protagonista del programa Saturday Night Live, imprimiendo su particular sello latino en el programa que se transmite por la cadena estadounidense NBC.

La emisión del espectáculo televisivo, famoso por sus sketches de comedia, tuvo la presentación del “Conejo Malo” interpretando en vivo “Mónaco” y “Un preview”, temas de su más reciente disco “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”, cuyas interpretaciones fueron presentadas por Pedro Pascal y Lady Gaga en español.

Además de eso, Benito puso a prueba sus habilidades de actuación acompañado del eterno vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien visitó el programa por primera vez desde 1986.

Con el sabor latino que definió el episodio, la participación de Jagger consistió en salir sorpresivamente en un skecth, inspirado en una telenovela, que mostraba a Bad Bunny y al miembro del elenco de SNL Marcello Hernández discutiendo, fue allí cuando la estrella del rock asumió el papel de padre, mediando la discusión y protagonizando una escena dramática en la que propinó una bofetada a ambos artistas.

En otro momento del programa, Mick Jagger reapareció en otro sketch, en el que el cantante personificó a una monja en una parodia de cinco minutos de la película Sister Act 3.

Entre otras de las apariciones que hizo Bad Bunny durante la noche, el boricua se lució con un monólogo que inició con el chiste “Estoy muy emocionado de estar aquí en Sábado Gigante… lo siento ¡eso no, eso no!”, acción aplaudida por el público en el estudio de grabación.

“La gente se pregunta si puedo presentar este programa porque el inglés no es mi primer idioma, no sé si ellos saben, pero hago lo que yo quiero”, continuó diciendo en inglés, provocando las carcajadas de la audiencia. Acto seguido, Benito mencionó “Prefiero el español”, momento en el que cambió a hablar en español declarando “primero que todo quiero mandarles un saludo a los latinos del mundo entero”.

Ante el cambio de idioma, la pantalla mostró como subtítulos la leyenda “speaking in non-english”, a lo que Bad Bunny respondió “ey ey, not again please, cámbiame eso”, para que la pantalla mostrara “speaking a sexier language”, mientras las risas continuaron sonando.

Más adelante en el monólogo, Benito invitó al escenario al actor chileno Pedro Pascal, quien ayudó a traducir de manera cómica y a la vez errada lo que el boricua siguió diciendo.

Aunque Bad Bunny ya había aparecido en Saturday Night Live, esta vez significó su primera vez como presentador. En el plano musical, el artista se prepara para afrontar el próximo año su gira llamada Most Wanted Tour, en la que recorrerá parte de Estados Unidos en fechas que van de febrero a mayo.