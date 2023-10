Bad Bunny colapsa Spotify con su nuevo disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”

Bad Bunny estrenó este jueves su nuevo disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” y sus fans en redes sociales ya están dando sus primeras impresiones sobre las nuevas composiciones del puertorriqueño, es especial por una canción que hace referencia a una de sus polémicas.

En 2022 trascendió en redes sociales un video en el que el cantante de 29 años, lanzó el celular de una fan que se acercó a él a tomarse una foto mientras caminaba en las calles de República Dominicana.

El acto fue sumanente criticado, por lo que incluso el cantante respondió al día siguiente a los comentarios desde sus redes sociales donde indicó que "los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo".

Al parecer, el "Conejo malo" aprovechó muy bien esta situación, pues a más de un año después, hizo referencia de este incómodo momento en su nuevo álbum. "Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular", se puede escuchar en la canción "Nadie sabe".

Esta nueva entrega de Bad Bunny está dándo la vuelta al mundo, pues incluso a pocos minutos de haberse estrenado en Spotify, la plataforma ya sufrió una caída, por lo que muchos siguen a la espera de reproducir las nuevas canciones.

"Literalmente Bad Bunny hizo que Spotify no soportara" y "Llevo solo dos temas escuchados de álbum y eso que no terminé monaco, Dios mío Bad Bunny volvió al trap", son algunos comentarios que se han hecho en redes sociales.

Bad Bunny posteó en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a sus redes sociales agradeciendo a su fans por la espera de su más reciente trabajo. Su último disco fue "Un verano sin ti", lanzado en 2022.

"A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes", dijo el Conejo Malo.