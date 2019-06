Bia, la nueva producción de Disney Channel, mostrará la realidad de las redes sociales

Siguiendo la misma línea de novelas como Soy Luna y Violetta, Disney Channel presenta su nueva producción Bia, la cual tomará como referencia el auge que se vive actualmente por las redes sociales, los youtubers, y los influencers, el programa se ubica en la época actual mostrando la realidad que están viviendo los jóvenes.

Bia es la historia de un grupo de jóvenes que desarrollan su talento en El Fundom, un lugar de encuentro y aprendizaje para aquellos artistas que quieren comenzar a crear contenido online, y es en este lugar donde Bia, la protagonista, se encontrará con sus amigos, Jhon, Chiara, Celeste, Daisy, Manuel y Alex, quienes se embarcarán en un viaje creativo a través de las redes sociales, mientras tratan de superar sus miedos y obstáculos.

La serie cuenta con un reparto internacional, como es el caso de Isabela que es brasileña, Guido que viene de Argentina, Andrea y Julia que son mexicanas y Julio que viene de España. “Creo que cada uno está aportando algo de su país a la serie, somos un elenco muy orgulloso de sus raíces, entonces cada uno defiende su país y es hermoso porque cada uno saca lo mejor de su nacionalidad”, comentaron.

Gossip Rosy Ocampo retoma su labor con Rompiendo el silencio

Sobre lo que buscan transmitir con la serie comentaron que “el mensaje más grande es que no tenemos que dejar que los patrones que nos imponen hoy en día definan quienes somos, como las redes sociales que nos imponen esquemas donde las personas se sienten alejadas porque no encajan en ellos y que estas no deben ser tan importantes en la vida”, explicó Isabela.

Un punto a destacar es que cada personaje tendrá su propia cuenta en redes sociales, donde los fans podrán interactuar con ellos, con lo cual rompen la cuarta pared. “Cada personaje tiene su propio Instagram, donde interactúa con otros personajes de la serie, algo que le da mucha realidad a la historia”, expresó Guido.

La música tomará un papel relevante dentro de la serie, por esta razón la novela estará acompañada de discos y shows en vivo, lo cual llevará de gira al elenco por varios países de América Latina. “La música conecta a todos los personajes, por ejemplo la canción de Así yo soy, será la que nos siga durante todo este proceso y va a ser nuestro himno, el cual creemos unirá a varios países”, pronunciaron.

La serie donde se abordan temas como la diversidad, la aceptación, y el respeto, llegará a la pantalla de Disney Channel el próximo lunes 24 de junio a las 17:00 horas.