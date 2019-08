Brad Pitt visita México y enamora a fans en premier de Once Upon a Time in Hollywood

No importó que hayan tenido que esperar más de cinco horas bajo el calor de Plaza Toreo, cientos de fans recibieron con gritos de emoción a Brad Pitt, quien está noche desfiló por la alfombra roja que se montó para la premiere de su nueva película Once Upon a Time in Hollywood en la Ciudad de México.

Siempre sonriente y con ánimos de convivir con todos sus seguidores, el actor estadounidense desfiló por esta alfombra vistiendo un traje color arena que hacía juego con su sombrero del mismo color, mientras al otro extremo hacia lo propio la productora Shannon McIntosh, que también estuvo presente.

“Gracias a todos por recibirnos aquí, es increíble estar aquí”, dijo brevemente el actor tras platicar sobre Había una vez en… Hollywood, novena película del cineasta ganador del Oscar, Quentin Tarantino, que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio y Margot Robbie y que estrenará en México el 23 de agosto.

Había una vez en… Hollywood presenta a Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) un actor de televisión en decadencia que acompañado de su stunt Cliff Booth (Pitt), se enfrenta a los vaivenes de la fama en la meca del cine. “Es una carta de amor para Los Ángeles, la ciudad que amamos, para la industria, para el cine y la televisión”, señaló a su paso por la alfombra roja.

Aunque se esperaba la visita del director Quentin Tarantino, el cineasta no asistió por un tema de salud. Sin embargo, Brad Pitt envió los saludos del cineasta: “Mi querido amigo Quentin estaría encarnado de estar aquí, verlos a todos ustedes, hablarles sobre la película, pero tiene un asunto médico que atender (por lo que no pudo venir) y les manda todo su amor”, compartió.