Como Cafe Tacvba, otros artistas que han dedicado canciones a los migrantes

Luego de permanecer siete años sin música nueva, Café Tacuba lanzó “La Bas(e)”, un nuevo sencillo que Rubén Albarran, Emmanuel del Real, así como Joselo y Enrique Rangel, dedican a los migrantes que logran conectar con sus raíces a través de las canciones de la banda.

“1, 2, 3 por ti, 1, 2, 3 por mí”, cantan en referencia al juego infantil de escondite, para después adentrarse en que “nadie es ilegal, el mundo es nuestro hogar”.

Sin embargo, Café Tacuba no es la única banda que le ha dedicado algunos versos a los migrantes, pues existen canciones en diferentes idiomas y de diversos cantantes, que van desde Los Tigres del Norte, hasta Manu Chao y Roger Waters.

A continuación te contamos quienes son algunos artistas que han dedicado su música a los migrantes.

Los Tigres del Norte

Si hay un grupo mexicano que, además de hacer música sobre migrantes se involucra directamente con ellos y sus causas, son Los Tigres del Norte.

En su amplio repertorio de composiciones, los originarios de Moroquito, Sinaloa, tienen canciones que si no hablan directamente de la migración la mencionan. Uno de los ejemplos es “La jaula de oro”, que habla de un hombre que llegó a Estados Unidos y aunque no cuenta con papeles tiene una familia que ya olvidó sus raíces mexicanas.

"Aquí estoy establecido en los Estados Unidos diez años pasaron ya, en que cruce de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal.."

Esta canción cuenta con varios covers, incluso se puede escuchar en voz de Julieta Venegas.

Manu Chao

El cantautor franco-hispano Manu Chao compuso una de las canciones más conocidas sobre migración, "Clandestino".

"Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babylon, me dicen "el clandestino", yo soy el quiebra ley."

Lila Downs

La cantautora mexicana Lila Downs hizo su propia versión de la canción de Manu Chao, para incluir un estado mexicano.

"Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabar, mi vida la dejé, entre Tijuana y Bagdad..."

Roger Waters

En diferentes ocasiones Roger Waters ha mostrado su apoyo a Palestina, y en 2017, el ex integrante de Pink Floyd lanzó su canción "The last refugee" inspirada en la historia de un niño refugiado que fue encontrado sin vida.

Calle 13

En 2007, el dúo puertorriqueño Calle 13 lanzó su segundo álbum de estudio “Residente o visitante”, el cual incluye “Pal´Norte”, canción que, como su nombre lo dice, va dedicada a la población latinoamericana que busca llegar a Estados Unidos sin documentos.

En su letra, la canción incluye referencias a las creencias religiosas y al camino que suelen atravesar los migrantes en su camino.









Molotov

Una de las canciones más conocidas de Molotov es "frijolero", que si bien no habla por completo de la migración, sí fue compuesta como una queja por la discriminación de la población estadounidense a los mexicanos que cruzan la frontera, ya sea ilegal o legalmente.

"Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás..."

Además, en 2018, Molotov lanzó su MTV Unplugged: el desconecte, en el que incluye la canción “Dreamers”, que es como se le nombra a los jóvenes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos. Junto a ellos, la cantautora franco-chilena Ana Tijoux se une para cantarle a ese sector.

“Porque ya no hay chamba, ya se van de Tenochtitlan a DisneyLand. Dueños de sueños americanos, heredados a hijos, hijos mexicanos, soñadores…”