Dijo no me falles y él me falló: Julieta Venegas revela la razón por la que se divorció

La cantante contó con un toque de ironía que una canción que Álvaro Henríquez le dedicó fue el inicio de todo

Julieta Venegas contó su mala experiencia amorosa. Foto: Cuartoscuro

Julieta Venegas tiene algunos temas que nos hacen pensar en las decepciones amorosas, pero en esta ocasión fue ella misma quien reveló detalles de la suya con Álvaro Henríquez, la cual ocasionó el divorcio. De nueva cuenta el programa de entrevistas de Yordi Rosado sacó a la luz detalles íntimos de la vida de los famosos y la ganadora del Grammy no dudó en revelar qué fue lo que pasó con su relación. Puedes leer también: ¿Las Kardashians son católicas o cristianas? El clan tiene su propia iglesia Luego de dos años de matrimonio, decidieron separarse a pesar de que la distancia no fue un impedimento para ellos y parecían ser una pareja bien consolidada. “A él lo conocí porque es músico. ´Él vivió siempre en Chile, yo viví siempre en México. Nos casamos pero cada quien viviendo en su país. Fue como muy chistoso porque fue como ‘Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir’”, contó. Sin embargo, continuaban viviendo en sus respectivos países y ninguno de los dos mostraba la intención de mudarse, pues además estaban concentrados en sus carreras. OMG! Polémica de Black Eyed Peas por usar brazaletes LGBT+ en Polonia; así respondió will.i.am Pero en un momento que para Vengas fue gracioso, ya que ha pasado mucho tiempo, fue que un año antes de terminar Henríquez le escribió y dedicó una canción que irónicamente fue la gota que derramó el vaso. “Él me escribió una canción super bonita que se llamaba No me falles, que es hermosa”, comenzó a relatar. “El videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quién él se enamoró y me dejó por esa actriz. En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro”, confesó con unas leves risas. #laentrevistaconyordirosado ♬ sonido original - Yordi Rosado @yordirosadoo "Me escribió No me falles y me falló" #JulietaVenegas Pese a lo difícil que fue para ella en ese momento, ahora asegura que es cosa del pasado e incluso lleva una buena relación con su ex esposo. “Ahora se me hace chistoso, yo lo adoro” y contó: “nos divorciamos muy rápido, más bien lo pudimos anular, fue tan rápido que lo pudimos anular”. https://youtu.be/XWe50Eo4NSk Julieta Vengas también confesó que luego de eso tuvo algunos problemas con su carrera, pero luego de una pausa pudo retomar la música y posteriormente llegaron nuevos proyectos.

