Estrenarán serie animada de Cantinflas

Hace treinta años, la sonrisa de uno de los más grandes cómicos del país se desvaneció. Mario Moreno “Cantinflas” falleció a los 81 años a consecuencia del cáncer de pulmón que se le detectó dos meses antes.

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació un 12 de agosto de 1911, en la Ciudad de México, producto de la relación entre María de la Soledad Reyes Guízar y Pedro Moreno Esquivel; fue el sexto de 14 hijos.

Zapatero, taxista, boxeador y torero fueron algunos de los oficios a los que se dedicó en un inicio, sin saber que su destino yacía en el medio del espectáculo.

Su niñez la vivió en la colonia Guerrero, cerca del barrio de Tepito. Su pasión la encontró en la comedia, luego de integrarse a las carpas con las que se presentaba en distintas colonias de la capital; ahí aprendió canto, danza, acrobacia y clown.

En el ámbito personal, el 27 de octubre de 1934 contrajo matrimonio con la actriz rusa Valentina Ivanova, con quien estuvo unido hasta 1966, el día en que ella falleció a consecuencia de cáncer de huesos.

La pareja adoptó a su único hijo Mario Arturo Moreno Ivanova. Mientras Ivanova era heredero, éste tuvo problemas legales con su primo Eduardo Moreno Laparade por los derechos de 39 películas de Cantinflas.

Ivanova tuvo cuatro hijos quienes, a su vez, son nietos de Cantinflas: Mario y Valentina Moreno del Moral y Marisa y Gabriel Moreno Bernat.

El legado de Cantinflas para todas las generaciones

El heredero contrajo matrimonio con Tita Marbez, quien actualmente es la heredera universal de los derechos de Cantinflas.

“Cantinflas tiene un legado como todos los grandes en México, de la historia, si no haces nada por ellos se queda adentro de una pantalla. Todos los esfuerzos es para mantenerlo vivo y esté presente en el gusto del público. Hay un sector de la población que aún no sabe quién es Cantinflas, por eso nos estamos encargando de que sepan de su trabajo y todo lo que contribuyó a la comedia”, afirmó Marbez en entrevista.

Marbez adelantó algunos de los proyectos que se tienen previstos para este año. “Las nuevas generaciones para fines de año estarán muy contentas viendo un dibujo animado nuevo, no estoy autorizada a decir quién lo produce y qué canal lo transmitirá, pero estamos muy contentos con el resultado. Finalmente después de tantos años ya es una realidad, finales del 2023 o primer trimestre del próximo año estará al aire el nuevo dibujo animado.

“En agosto del 2023, recordando el cumpleaños de Don Mario Moreno tendremos los Cantinflas en Paseo de la Reforma y cercana a la mitad de este año, estaremos inaugurando el museo Cantinflas que está en la colonia Roma Norte, eso será una forma más dinámica y activa para las nuevas generaciones poder conocer el legado de Mario Moreno Reyes”, concluyó.

Largo camino en el cine

La inspiración que tomó para su personaje principal fue parte de su entorno, aquellas personas que son chistosas, pero en ocasiones con muy mala suerte, siendo su gran corazón lo que los salvaba de distintas situaciones. Un sobrero roto, un paliacate en el cuello, un trapo raído que llevaba al hombro (su “gabardina”) y el pantalón apenas sostenido por lazo, formaban parte de su atuendo.

Debutó en 1937 con la cinta “No te engañes corazón”, le siguieron “¡Así es mi tierra!”, en ese mismo año, “Cara o Cruz” (1938), “El signo de la muerte” (1939) y cortometrajes como “Cantinflas boxeador”, “Cantinflas torero”, “Cantinflas y su prima”, y “Cantinflas ruletero”, todos en 1940.

Existen distintas teorías las que podrían describir el origen de su sobrenombre de Cantinflas; se dice que una puede referirse a un borracho que se la vive en la cantina, aunque su entorno más cercano asegura que no había una relación tan directa con el alcohol y otra teoría sugiere que fue un invento de él con el significado de “payaso adorable”, para no avergonzar a su familia, quienes no tenían buen concepto del mundo del espectáculo.

La peculiar forma de hablar y expresarse fue su principal característica, de hecho, de ahí surgió el verbo cantinflear, adoptado por la Real Academia Española (RAE) que significa: “Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia”.

Su primer éxito internacional fue en 1940 gracias a la cinta “Ahí está el detalle”, bajo la dirección de Juan Bustillo. Otras de las cintas que forman parte de su trayectoria son “El Circo” (1943); “Un día con el diablo” (1945); “Soy un prófugo” (1946); “¡A volar, joven!” (1947), “El bombero atómico” en 1950, de Miguel Delgado y “Si yo fuera diputado” (1952).

Fueron más de 55 proyectos cinematográficos en los que colaboró. En una entrevista en 1948, el propio comediante aseguró que su personaje representaba al mexicano humilde que buscaba en todo momento superarse y lograr algo en la vida.

En 1957 fue ganador de un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en “La vuelta al mundo en 80 días”; en 1961 fue acreedor a un premio especial por su comedia y nominado al globo de oro por Mejor Actor por “Pepe”.

Acreedor de dos Premios Ariel uno en 1952 por su trabajo y buena influencia en el cine mexicano y el segundo, de oro en 1987, por su trayectoria. En 1980 recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.