¿Navidad en julio? Backstreet Boys adelantan fiestas decembrinas con nuevo disco

Los Backstreet Boys sorprendieron a sus seguidores tras anunciar un nuevo disco dedicado a la Navidad, que tendrá por nombre "A Very Backstreet Christmas".

La agrupación conformada por Brian, Kevin, AJ, Howie D y Nick reveló que este es su primer disco dedicado a las fiestas decembrinas por lo que se encuentran muy contentos con el lanzamiento del álbum.

A Very Backstreet Christmas estará disponible a partir del 14 de octubre y presentará temas íconoS de la Navidad, así como inéditos para crear su propio sello durante la festividad.

IT'S CHRISTMAS IN JULY! 🎄After nearly 30 we're FINALLY putting out a Christmas album and couldn't be more excited. Tell your friends the holidays start early this year... 'A Very Backstreet Christmas' comes out October 14.

Los BSB señalaron que es un proyecto que los tiene muy emocionados, ya que lo han tenido en mente desde hace 30 años, y que ha sido el 2022 el año perfecto para cumplir este anhelo, por lo que decidieron adelantar la noticia.

"Es mejor que todos saquen las decoraciones navideñas un poco antes este año, ya que la navidad comenzará a sonar desde octubre.

"Tuvimos una experiencia muy divertida poniendo nuestro toque Backstreet en algunos de nuestros clásicos navideños favoritos y estamos ansiosos por ser parte de la temporada navideña de nuestros fanáticos", dijo Howie D.

Cabe recordar que su último disco fue DNA, lanzado en el año 2019, donde tras al pandemia apenas en abril pasado anunciaron su tour internacional.

☀️ THANK YOU @Summerfest ☀️#DNAWorldTour 🧬



📸: @Dr_Dude pic.twitter.com/zCLvb4zXme — Backstreet Boys (@backstreetboys) July 11, 2022

Canciones de A Very Backstreet Christmas

Los Backstreet Boys optaron por no dejar en incógnita el contenido del nuevo disco y dieron a conocer el list completo que será incluido en el nuevo material, donde se incluyen temas clásicos al estilo de ellos.

La playlist está conformada de la siguiente manera:

“White Christmas”

“The Christmas Song”

“Winter Wonderland”

“Have Yourself a Merry Little Christmas”

“Last Christmas”

“O Holy Night”

“This Christmas”

“Same Ole Lang Syne”

“Silent Night”

“I’ll Be Home for Christmas”

“Christmas in New York”

“Together”

“Happy Days”

“Feliz Navidad”

“It’s Christmas Time Again”

La imagen oficial con la que anunciaron la preventa del disco. | Foto: Facebook Backstreet Boys

La boy band anunció también que ya se encuentra disponible la compra anticipada del Cd-Vinilo, el cual podrá ser pedido mediante este link , donde podrás elegir entre las distintas opciones para obtenerlo.

Si deseas el disco en físico, éste tendrá un costo de 13 dólares + gastos de envío, y podrás solicitarlo mediante la tienda oficial del grupo.

Publicado originalmente en El Heraldo de Tabasco