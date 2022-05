Gwen Stefani cierra el Tecate Emblema con "cachetadas de amor"

Gwen Stefani ya ansiaba venir a nuestro para cantarle a sus fans mexicanos. "Esta es la situación. Escuchen, los extraño", dijo. "Les voy a dar cachetadas de amor esta noche", dijo la cantante al inicio de su presentación estelar en el Tecate Emblema, con un español que estuvo practicando días antes de venir aquí.

La cantante concluyó el cartel de la primera edición del festival Tecate Emblema, que en sus dos días reunió a 96 mil 903 asistentes en la curva 4 del Autódromo Rodríguez.

Su repertorio inició con The sweet escape, seguido por Sunday morning. Aplaudan, gritaba la cantante, mientras brincaba de un lado al otro del escenario.

Antes de interpretar Baby don't lie, se tomó unos minutos para recibir un ramo de flores que un fan le entregó en la mano.

"Todos estos años he compartido mi música con ustedes. Esta es mi vida gracias a ustedes", dijo antes de cantar It's my life, después de la cual se persignó, en agradecimiento por tener a tanta gente acompañándola esta noche.

Cabe destacar que durante la jornada se dio prioridad a la limpieza, pues constantemente se acercaba personal del evento con bolsas para recoger la basura, por lo que los pasillos del lugar lucían en orden.

Mientras miraba a quienes se encontraban más cerca del escenario, observó a una joven que traía un plumón, con la esperanza de obtener un autógrafo. Con gran sencillez, le pidió que se aproximara, para firmar su brazo.

Una vez estando ahí, la joven aprovechó para sacarse una selfie con ella, pero el momento se interrumpió cuando alguien le arrojó una prenda, que rechazó porque, aparentemente, estaba sucia.

El show continuó con temas como Luxurious, What you waiting for, Hey baby, que interpretó con el mismo buen entusiasmo que mantuvo durante toda la presentación.

Stefani agradeció a su fans por acompañarla a lo largo de su carrera. / Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Para mantener en vilo a sus fans, Gwen hizo una breve pausa, que parecía ser el final de su participación, pero regresó a los pocos minutos para compartir un mensaje.

"Estoy atrás del escenario, tratando de entender que ustedes son reales y están aquí conmigo. Recordé cuando estaba en Anheim, California, y escribí esta canción, cuando nadie sabía quién era, ni siquiera yo. Pero es más relevante que nunca", dijo antes de dar paso a Just a girl.

La presentación finalizó cuarenta minutos antes de lo previsto, con Hollaback girl, la cual puso a saltar y a cantar a todos los presentes. "Los amo. Dios los bendiga", dijo la artista antes de abandonar el escenario.