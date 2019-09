Biby Gaytán regresa a los escenarios con el musical Chicago

La cantante, actriz y bailarina Biby Gaytan desmintió los rumores sobre la supuesta prohibicion de su esposo Eduardo Capetillo, a que la cantante se incorporará a proyectos de trabajo en la presentación del elenco de Chicago, en el que Gaytán interpreta, al lado de María León, a la asesina Velma Kelly.

"Mi esposo me ha apoyado al cien, ahí está echandome porras, sacando a esa Bibi que a veces se hace a un lado porque también soy mamá. Chicago es una obra fuera de serie y para cualquier artista es un privilegio estar aquí, estar arropado por gente tan profesional y luego estar rodeado de todo este talento, me siento orgullosa y feliz, mi familia me apoya y me ayuda", aseguró la cantante para los medios.

Después de 18 años de ausencia, el musical regresa a la cartelera de la ciudad, arrancando oficialmente los ensayos bajo la producción de Julieta Gonzalez y Morris Gilbert.

Además de Gaytán, el elenco está compuesto por María León en papel que catapultó en su momento la carrera de Bianca Marroquín, Roxy Hart, Pedro Moreno como Billy Flynn y la imparable Michelle Rodriguez será Mamá Morton.