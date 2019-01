Club de Cuervos logró romper fronteras: Jesús Zavala

Justo cuando Netflix comenzaba a crecer con su producción de series, la plataforma decidió comenzar a realizarlas fuera de Estados Unidos y México fue el primer país en recibir un proyecto, dando como resultado Club de cuervos,que el próximo viernes 25 estrenará su cuarta y última temporada.



Además de abrir este camino, Jesús Zavala, quien en esta serie interpreta a Hugo Sánchez, el fiel acompañante de Chava Iglesias, este show marcó tendencia dentro de la televisión mexicana, pues a partir de entonces el público “exigió una calidad diferente”.

El protagonista de La balada de Hugo Sánchez, el primer spin off que Netflix produjo, comentó que a partir de esta historia “empezamos a ver gente y temas reales en la televisión. Culturalmente, y en nuestro medio, creo que sí hay un antes y un después de Club de cuervos, me parece que sí es un gran referente de la televisión y el entretenimiento en México”.

El actor señaló que además la serie permitió abrir horizontes, pues gracias a la proyección que Netflix ofrece, el público internacional conoció el humor mexicano sin importar el idioma. “En Nueva York conocí a una chica y su novio, ambos sordomudos de Washington, un lugar que no tiene nada que ver con México, y me decía con mensajes de texto que le había encantado la serie”.

“Ambos me decían que justo les llamo la atención que no hubiera prejuicio con el idioma, con los subtítulos (para que ellos lo entendieran). A mí eso me pareció increíble: que alguien que no tenga la cultura mexicana le guste y le entretenga una serie así, y de futbol, cuando en Washington es bastante raro. Netflix es una plataforma que rompe fronteras, prejuicios y barreras”, agregó.

Su coestelar, Aldo Escalante, quien interpreta a Carmelo, recuerda que una vez viajó a a Colombia, “donde no pensé jamás que alguien me iba a reconocer; me baje del avión, quería prender un cigarro, le pedí un encendedor a alguien que me dijo ‘Para Carmelo de Club de cuervos con todo gusto’”, dice con sorpresa.

OMG! ¡Llegó la Peste Negra! Club de Cuervos se burla de los equipos de la Liga MX

Ambos actores coinciden en que además, Club de cuervos logró algo que atrajo mucho más al público: “Inventamos un nuevo acento que no era ni norteño, ni nada... es el acento nuevotoledano. Yo creo que es una mezcla entre Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes...”, bromean.



“Estábamos filmando La balada de Hugo Sánchez en Colombia y logramos que los colombianos terminaran hablando como nuevotoledanos. Fue una sorpresa, esto es algo que se tiene que escribir en los libros de la SEP, este idioma ya es parte de la historia de México”, bromea Zavala.