Cuestionario Proust: Freddie Cowan

Freddie es conocido por su papel como guitarrista principal de la banda británica The Vaccines, pero actualmente está promocionando su propio proyecto, que lleva el nombre de Freddy and the Scenarios, con el cual acaba de lanzar un disco titulado Answer Machine. Esta producción fue grabada en México, con músicos como Diego Herrera (Caifanes), Dan Zlotnik y Miguel Hernández (Rey Pila, Los Dynamite), entre otros. Y ahora lo tenemos aquí, compartiendo algunos detalles de su personalidad.

¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter?

La fe





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

La capacidad de ver que pase lo que pase, la vida es más buena que mala. El bien es la verdad de la vida





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Me esfuerzo por aceptar todo sobre mí. Me gustaría tener menos vergüenza de mi pasado, estoy trabajando en eso. Vengo de una familia rota y eso me dejó sintiéndome roto, así que eso es algo en lo que sigo trabajando





¿Y el que más te desagrada de los demás?

¡Los rasgos que me disgustan de los demás son los que me disgustan de mí mismo! Así es como funciona. Es una herramienta muy inteligente para el desarrollo personal





¿Cuál es tu gran miedo?

El abandono





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Esperanzado

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La comida, probablemente. Creo que es donde debo gastar dinero. Vivo para comer.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Trabajar duro





¿La persona viva que más admiras?

Mi esposa





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Vladimir Putin. Cualquiera que esté tan desconectado personalmente que pueda causar dolor en una escala tan enorme, pensando sólo en su propio interés. Los humanos no son peones de otros humanos. Todos somos hermanos y hermanas y merecemos el mismo respeto. La desconexión es el gran reto de las humanidades.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Me gusta, me gusta, me gusta… Estoy tratando de ser más conciso con mi discurso.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Hago mi mejor esfuerzo para nunca mentir. Sin honestidad estoy perdido. La verdad os hará libres

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Ser padres muy presentes





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Autoconocimiento





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi esposa Alba





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Ahora mismo





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría ser un buen bailarín





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

No cambiaría nada





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Confiar en mí mismo lo suficiente como para tener la vida que tengo hoy. Mi carrera con The Vaccines, mi esposa, mi hijo, los escenarios, mi sobriedad. Todo ello

¿Dónde te gustaría vivir?

Me encanta donde vivo, en Somerset, Inglaterra… ¡Con una pizca de México!





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi familia





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con John Lennon. Estaba comprometido con su propio crecimiento y se alejó del poder y el ego para perseguir el amor y el conocimiento propio. Se preocupaba profundamente por la humanidad





¿Tu pasatiempo favorito?

Perder el tiempo





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Alguien o algo que estuvo con mi esposa y mi hijo durante otra vida. Tal vez todos podríamos ser ballenas juntos... podría ser divertido. Sin embargo, creo que probablemente sea más divertido ser humano





¿Cómo te gustaría morir?

De muy avanzada edad

¿Tienes un lema?

Sólo Dios sabe lo que estoy haciendo.