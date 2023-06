Cuestionario Proust: Javier Corcobado

Nacido en Frankfurt, Alemania, Javier se nacionalizó español y ha destacado como músico, poeta y escritor. Su prolífica carrera cuenta con más de 50 discos, varios poemarios y novelas. Ha colaborado con los más grandes artistas de su época y su influencia artística es innegable. Recientemente visitó la Ciudad de México para presentar en vivo su último LP, Somos Demasiados. Después de pasar los últimos tres años escribiendo su última novela, afirma que está en un momento de resurrección personal y musical.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Intento hacer felices a las personas y cumplir sueños. Tengo un espíritu revolucionario.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

El lugar en el que vivo, Rigoitia, un pueblo de Vizcaya, muy cerca de Bilbao.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

No llevo muy bien las reuniones con otras personas (a veces me pongo a ver el celular o incluso me voy).





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Me molesta mucho la gente irrespetuosa. No me gustan las groserías en general ni las faltas de respeto hacia cualquier ser vivo.





¿Tu gran miedo?

No tengo miedo. Procuro dialogar con el miedo y llegar a un pacto para decirle: no te necesito.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Tengo hambre.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me gusta llegar al alma de los demás y que sus almas también lleguen a la mía.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

No creo que haya sobrevaloradas, más bien hay infravaloradas, como el autoconocimiento. Es muy importante conocernos a nosotros mismos y escuchar lo que nuestro cuerpo nos pide.





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi mujer y mi hija Nora, las admiro y aprendo mucho de ellas.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Creo que no se debe hablar mal de la gente. Aunque si te podría decir muchas personas muy detestables y sobre todo que están en el mundo de la política.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Por favor y gracias, sobre todo gracias, me gusta mucho agradecer (principalmente por estar vivo).





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre o mujer?

Me gusta mucho que las personas sepan escuchar y que sepan guardar silencio.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La persona que me enseñó el amor y a amar: Mi esposa. También hubo un perro que me enseñó tanto sobre la lealtad que se llamaba Pelu.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En el orgasmo y cuando tomo una siesta.





¿Qué talento te gustaría tener?

Saber organizar reuniones (fiestas, cenas o comidas).





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

La timidez. No me gusta organizar fiestas o comidas, al final no viene quien tendría que venir o cosas así.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

…





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Este tercer concierto en el Teatro Metropólitan, es un suceso muy trascendente y significativo para mí, después de haber estado tres años escribiendo una novela.





¿Dónde te gustaría vivir?

Para mí el mejor lugar para vivir es Rigoitia (en donde vivo actualmente).





¿Cuál es tu bien más preciado?

El amor que tengo y que me dan las demás personas.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

El inventor de la holografía, Dennis Gabor. Me hubiera gustado conocerlo en persona porque fue alguien tan cercano a la magia inexplicable.





¿Tu pasatiempo favorito?

Compartir el amor y escuchar a los demás.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Esa respuesta viene en el último capítulo de mi última novela.





¿Cómo te gustaría morir?

Con amor en mi alma y en mi corazón.





¿Tienes un lema?

Yo creo en el presente, no en el momento pasado ni en el futuro.