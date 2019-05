Elton John se muestra sin disfraces en Rocketman

Siguiendo la línea de cintas como Bohemian Rhapsody y The Ride, el día de hoy llega a las salas del cine mexicano Rocketman, cinta basada en la vida del músico Elton John, donde podremos descubrir la otra cara de este gran pianista y cantante.

Rocketman es la historia de un ser humano que lo único que quería en este mundo era sentirse amado, así nos lo deja ver el filme cuando un pequeño Reggie Dwight (nombre real de Elton John) ansía recibir un abrazo de su padre, algo que jamás llegaría, esto aunado al poco interés de su madre por él y la traición del que Elton consideraba el amor de su vida, marcarían profundamente su vida.

La música es parte fundamental en la trama, y lejos de sentirse forzada, las canciones sirven como hilo conductor de la historia. "Teníamos un catálogo de canciones y textos extraordinarios y teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos", expresó para EFE el director de la cinta, es así que por medio de temas como, Crocodile rock, I want love, Your song, Honky cat y Goodbye yellow brick road, el espectador es llevado a un viaje a través de la vida del músico, y frente a sus ojos podrá observar cómo este pasa de ser un simpático niño, a un vivaz adolescente, de alcanzar la fama y caer en las drogas a finalmente obtener la redención.

A lo largo de la cinta el músico realiza diferentes cambios de vestuario que servirán como metáfora de la madurez que este va adquiriendo durante sus diferentes procesos de vida, a final de cuentas cada disfraz que ha usado durante sus presentaciones, parece decirle lo que en realidad no es, que detrás de la sonrisa que le tiene que mostrar a sus seguidores durante sus shows, se encuentra un hombre lleno de resentimiento y dolor.

A diferencia de otras biopic, Rocketman se caracteriza por contar con varias secuencias llenas de efectos especiales, con la intención de que el espectador vea lo que Elton experimentaba y sentía en esos momentos, así pasa de volar en un bar a cantar para millones de personas en un estadio, aunque por momentos no se sabe si son sueños, alucinaciones o deseos no vividos del músico.

El productor de la cinta es el mismo Elton John, pero esto no fue impedimento para que el director Dexter Fletcher contará la verdad sobre el pianista "Es increíblemente generoso, nos entendió bien y nos dejó contar la historia como quisimos, el filme existe por sí mismo y es lo que debía ser, no ha habido ningún lado oscuro del que (Elton John) no quisiera que habláramos", declaró a EFE Dexter.

El actor elegido para dar vida a Elton fue Taron Egerton, quien con su interpretación logra conectar al personaje con el público, al demostrar que a pesar de la fama, el músico sufre al igual que todos. "Elton John es un ser humano extraordinario, pero es un ser humano a fin de cuentas" también expresó que este papel fue un rato para él ya que "tenía un poco de temor al momento de cantar, pero la emoción dominante era de entusiasmo", mencionó a la agencia.

Al final Rocketman es una película que sana las heridas de Elton, donde logra abrazar su pasado y despojarse de sus disfraces para mostrarse tal cual es y poder contar lo que por mucho tiempo mantuvo en silencio.