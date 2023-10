[Entrevista] The Drums vuelve con un nuevo álbum, su líder Jonathan Pierce platicó sobre como lo creó

The Drums, la banda que osciló entre el sonido de Nueva York y lo que se estaba preparando en una segunda etapa del escenario indie, con sonidos más experimentales, elaborados y atmosféricos, con representantes como MGMT, Animal Collective, Metronomy o Roosvelt, en el lado bailable.

A poco más de una década del lanzamiento de su primer disco, The Drums regresan bajo el absoluto liderazgo de su fundador, Jonathan Pierce, con un nuevo disco, titulado Jonny, una obra introspectiva que promete revelar muchos detalles personales a sus fanáticos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre música

Pudimos entrevistar a Jonathan y hablamos por un buen rato sobre música y silencio, sobre la naturaleza y lo artificial… sobre la transformación personal y el proceso creativo de su nueva obra.

Este fin de semana se lanza su nuevo disco, el sexto, Jonny. ¿Cuál fue la motivación para viajar a tu interior y hacer un disco prácticamente conceptual sobre ello?

¡Qué interesante! ¿Sabes? Este es el primer álbum que hago sin saber que estaba haciendo un álbum. Decidí que era un álbum cuando tenía todas las partes hechas. El punto es que comencé este disco en una especie de soledad, salí de Nueva York en 2020, era por dos semanas, pero pasé un año en casi completa soledad.

En esa época decidí que no iba a grabar un disco y que experimentaría otras vivencias como caminar en la naturaleza, nadar en el lago, hacer de comer, la introspección y el silencio, y todas esas cosas que nunca había tenido la oportunidad de hacer como un hombre… de hecho mi vida fue muy intensa desde el principio, fue muy difícil y dolorosa… no tuve el lujo de pararme y volver a empezar, entonces esto que pasó (su aislamiento de 2020), me dio la oportunidad de volverme más introspectivo, lo cual fue un poco aterrador al principio, pero en cuanto comencé a ser más introspectivo, empecé a planear la música.

La grabación del nuevo álbum me llevó dos años. Cuando mi manager escuchó las canciones dijo, "ya tienes un álbum". Yo le respondí, "no, no es un álbum", son canciones y temas aleatorios, sobre sentimientos al azar. No podría imaginar cómo sería un álbum si los temas son opuestos unos a otros, algunas canciones son muy esperanzadoras, otras son muy desesperanzadoras; hay un tema sobre abuso sexual y cómo sanar de ello, hay otra sobre el amor de una madre, es toda una mezcla de emociones.

Bueno, en realidad el disco suena muy conceptual.

Seguro se debe a que escuché a mi cuerpo y que no había ruido alrededor, y que no tenía algún concepto para el álbum. ¿Sabes? En realidad nuestros cuerpos son buenos maestros, por ellos pasan miles de millones de años de evolución, nos conectan con la naturaleza… ahora con las tecnologías modernas, los teléfonos celulares, las sesiones de Zoom, son de hecho experiencias innaturales, de actos no biológicos…

Por cierto, hablando de lo natural, ¿Qué opinan de la inteligencia artificial en la música? ¿Cuál es su postura al respecto?

No paso mucho tiempo pensando en ello, porque odio la idea de la inteligencia artificial en la música, así que es algo que expulso de mí, pero para responder tu pregunta, he tratado de abrir mi mente al respecto, pero yo amo la experiencia humana (de crear música), por todas las razones que ya hablamos.

La experiencia humana es gozo, felicidad, naturaleza. La inteligencia artificial es lo opuesto a lo humano, es artificial, creo que la IA y su uso en la música especialmente es una abominación. La música es una experiencia humana desarrollada por millones de años que nos tiene aquí, y darle el poder a un robot para generarla es algo triste.

Veo que algunas personas son curiosas por ver lo que la IA puede hacer, pero para ser sinceros, los de la gran industria musical no son curiosos, ellos quieren hacer una gran cantidad de ganancias, y pienso que esto es muy feo, muy fugaz… si tuviera que predecir algo no estaría preocupado por ello (de la IA), al final somos humanos y queremos conectar con otros humanos, la era de la IA será pequeña, pero popular y posiblemente pase rápido.

Los de la gran industria musical no son curiosos con la inteligencia artificial, ellos quieren hacer una gran cantidad de ganancias

Aquí en México en la radio y medios de rock ustedes son muy queridos… ¿Qué están escuchando ahora después de una década de circulación?

Gracias por decirme esto. Amo muchísimo a los mexicanos. Mucho de nuestro éxito y de mi seguridad como artista, desde el principio, viene del público mexicano. Es una relación muy cercana la que tengo con los mexicanos… pero para serte sincero… no escucho mucha música actualmente. Me he estado manteniendo alejado de los sonidos y permanezco cerca de los lugares callados. Cuando siento la necesidad de escuchar música, escucho tonos menores, que hacen sentir a mi cuerpo un relax. Soy muy sensitivo a la música. Cuando estamos de gira, no hay manera, tengo que abrirme al rock and roll (risas).

The Drums se hicieron uno de los actos alternativos emergentes más famosos de inicios de la década pasada. Su primer álbum el homónimo The Drums, fue Top 20 en Billboard y Disco de Plata en Reino Unido.

Para su siguiente disco, el aclamado Portamento de 2011, contiene su himno, Money que encabezó las listas de modern rock en Billboard y obtuvo la certificación de Disco de Oro. De hecho, el año pasado la banda se presentó en Guadalajara en la edición local 2022 de Corona Capital, y el público jalisciense reventó durante el show de The Drums.

Cultura [Entrevista] Tokimonsta, entre viajes y desafíos





Para cerrar, Jonny, ¿Cómo nos explicas la portada? ¿Es la recreación de algún suceso narrado en el disco?





El álbum tiene unos seis avances previos a su lanzamiento, cada uno tiene una imagen propia, pero similar tomadas en la misma serie por mí. Son autorretratos que algunos vienen de hace 10 años, de la época de Portamento. Cuando salí de Nueva York, hice un viaje hacia al norte de seis horas hacia mi casa de la niñez, entonces tomé la cámara y sin ninguna decisión previa tomé estas fotos en distintos lados de la casa, lugares de mi niñez y adolescencia.

El significado de estas fotos es regresar a un Jonny más joven. Este disco está dirigido a mi versión de la niñez y la adolescencia, es una relación simbiótica y humana entre el Jonny de ahora y sus versiones anteriores.