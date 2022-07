Famosos celebran en México el estreno de La casa del dragón, precuela de Game of Thrones

Este viernes se celebró en la Ciudad de México la presentación oficial de "La casa del dragón" (GOT), precuela de "Game of Thrones" que se estrenará a finales de agosto en HBO Max.

Los actores Matt Smith y Fabien Frankel fueron los invitados de honor a la alfombra roja, que tuvo lugar en el Colegio de San Ildefonso. "Esperamos que los fans se entretengan, y les guste tanto como "GOT". Deseamos que la vean y conozcan a estos nuevos personajes", declaró Matt a este diario.

Para acompañarlos se dieron cita algunos famosos mexicanos, entre los que destacaron el rockero Alex Lora, el futbolista Dani Alves, y los actores Ana Valeria Becerril y Fabrizzio Santini.

Todos ellos se declararon grandes admiradores de la serie, y externaron su emoción por ver la precuela. "Somos fans de" GOT", la hemos visto como cinco veces, ahorita justo, la estamos viendo otra vez", dijo Lora.

"Le auguramos un gran éxito a esta serie. Porque toda la raza, así como nosotros, se quedaron picados, y ahora que no hubo nuevos capítulos de la serie original, será un baño de frescura disfrutar esta nueva historia", agregó.

"La casa del dragón" se estrenará este 21 de agosto por la plataforma HBO Max.