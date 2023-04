Feist: No hay sexto malo

La artista canadiense Feist ha publicado su nuevo álbum que lleva el título de Multitudes, su sexto lanzamiento de larga duración y primero desde el aclamado álbum de 2017, Pleasure.

Se trata de una producción que, cuenta, tomó forma poco después del nacimiento de su hija y de la repentina muerte de su padre, una serie de acontecimientos consecutivos que alteraron su vida y que dejaron a la cantautora sin "nada dentro".

A medida que pulía su composición de cualquier tendencia a ocultar verdades no deseadas, Feist fue abriéndose camino lentamente hacia un lote de canciones basadas en un realismo crudo y potente, tocado con una belleza de otro mundo.

“Las canciones de Multitudes, escritas y trabajadas en gran parte durante un intenso espectáculo experimental comunitario del mismo nombre a lo largo de 2021 y 2022, desarrollaron en paralelo la mutualidad de esta experiencia poco convencional y se vieron profundamente influenciadas por la misma”, destaca su sello discográfico en un comunicado.

La producción fue desarrollada por Feist, en compañía del legendario diseñador Rob Sinclair, quien tiene en su currículum haber trabajado con gente como David Byrne, Peter Gabriel y Tame Impala, y con quien este trabajo implicaba un sutil desarme dramatúrgico de las convenciones normalizadas entre intérprete y observador.

Muestra su parte en vivo

El álbum viene acompañado de una sesión en directo que se estrenó en YouTube, titulada "Multitudes Mini Concert" y que incluye canciones como "The Redwing", "Hiding Out In The Open" y "Love Who We Are Meant To".

Multitudes fue grabado en un estudio residencial en California Redwoods, ha sido producido por Feist junto con sus antiguos colaboradores Robbie Lackritz (The Weather Station, Bahamas, Robbie Robertson) y Mocky (Jamie Lidell, Vulfpeck, Kelela), con producción adicional de Blake Mills (Bob Dylan, Fiona Apple, Perfume Genius) en "Borrow Trouble", "I Took All My Rings Off", "Of Womankind" y "Become the Earth".

Destaca también que este fue el primer espectáculo en vivo diseñado con sonido inmersivo de 360 grados incorporado a la producción. El álbum también se grabó con sonido inmersivo diseñado en su producción -en prístino Dolby ATMOS de calidad audiófila, por el productor e ingeniero Robbie Lackritz, nominado a varios Grammy.

Del punk al pop más fino

Nacida en Nueva Escocia, pero criada en Calgary, Feist exploró por primera vez su idiosincrásica musicalidad tocando en una banda punk local cuando era adolescente y más tarde debutó con Monarch (Lay Your Jewelled Head Down) en 1999 (un lanzamiento independiente que se vendía principalmente en mesas de merchandising).

Más tarde alcanzó gran éxito con su segundo álbum de larga duración Let It Die, que fue ganador del Álbum Alternativo del Año en los Premios Juno 2004). The Reminder (2007), fue aclamado internacionalmente y figuró en las listas de lo mejor del año de medios como Pitchfork, NPR, Spin y Rolling Stone, además de obtener el premio Shortlist Music Prize 2007 y cuatro nominaciones a los premios Grammy.

El álbum, que ya es disco de oro, incluye su emblemático single "1234", un éxito en la lista Billboard Hot 100 que allanó el camino para la aparición de Feist en Saturday Night Live y Plaza Sésamo.

En 2011 Feist regresó con Metals, disco ganador del Polaris Music Prize, nombrado mejor álbum del año por el crítico jefe de música popular del New York Times, Jon Pareles. Pleasure (2017) llamado su "trabajo más atrevido hasta la fecha" por AV Club y como “desgarradoramente honesto” por NPR, Feist pasó a estrenar el podcast Pleasure Studies en 2019 - premiado "Podcast del Año" por Apple Podcasts - y pronto comenzó a desarrollar el espectáculo en vivo Multitudes, una colaboración que empuja los límites, concebida por Feist y Robbie Lackritz y desarrollada con el artista y cineasta Colby Richardson, la artista Heather Goodchild y la productora artística Mary Hickson.