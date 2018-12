Il Divo presento su más reciente disco en el Auditorio Nacional

Una noche de recuerdos y romanticismo fue la que se vivió este miércoles en el Auditorio Nacional. Cuatro voces, conocidas desde hace 15 años como Il Divo, tomaron al Coloso de Reforma para ofrecer un concierto que los trajo de vuelta para presentar Timeless, su más reciente disco.



El cuarteto compuesto por el español Carlos Marín, el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller y el francés Sébastien Izambard, arribaron al escenario a las 20:43 horas, entre una ola de aplausos del público, compuesto en su mayoría por mujeres, que los esperaban ansiosos desde sus butacas.



Una obertura tocada por la orquesta en vivo que les acompañó fue la que recibió al público. “Hola desde el más allá” se escuchó desde sus voces; Hello, un cover en español de Adele, fue el primer tema de la noche tras el cual sonaron otros temas como Aquí esperándote, adaptación del tema original de Richard Marx.



“Buenas noches Ciudad de México, somos Il Divo. Bienvenidos a nuestro Timeless Tour. Qué maravilla estar en este Auditorio Nacional. Tenemos un gran show preparado para todos ustedes con canciones de nuestro nuevo álbum y muchos grandes éxitos, canciones eternas”, dijo el Miller a modo de bienvenida.



La promesa fue cumplida de inmediato, Angels, My heart will go on, Love me tender, All of me, acompañada de un grupo de seis bailarines, y las intervenciones solitarias de Urs y Carlos fueron algunas de las canciones que sonaron antes del intermedio que dividió el show en dos partes.



La noche era también una oportunidad para vivir una historia de amor. Así lo aseguró el cuarteto con la interpretación de Grazie amore mio, que fue acompañada con los acordes de As time goes by, de la cinta Casablanca. Pero también para reír, pues entre una canción y otra los cuatro cantantes bromeaban entre ellos e interactuaban con el público.



Luego de más de dos horas de show, Il Divo se despidió con su éxito Regresa a mí, adaptada con arreglos latinos. Luego de una ola de gritos de “¡Otra, Otra!”, el grupo se despidió finalmente con My way, que interpretaron en inglés y español para complacer al público que a través de sus gritos y sonrisas mostraron su satisfacción en esta noche eterna.