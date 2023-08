Juanes busca retomar su faceta de metalero en nuevo EP: me quiero dar ese gusto artístico

Con más de tres décadas de carrera, el cantante colombiano Juanes aún tiene muchos sueños más por cumplir, entre ellos destaca un EP con música de cumbia en donde explore distintos ritmos latinos y otro mucho más opuesto, dándole prioridad al metal y, además su debut como actor en la cinta Pimpinero,del director Andrés Baiz, donde dará vida a Moisés.

“A principios de este año estuve participando en un proyecto súper cool, una película que va a salir en Amazon el próximo año, eso fue algo diferente, que nunca había hecho, pero me encantó. En cuanto a la música, estoy haciendo un proyecto de canciones más de metal pesadísimo, no como mi música normal, sino un proyecto distinto”, afirmó el cantante en conferencia de prensa.

Sin duda, lo que más lo tiene emocionado es el EP de metal, el cual le hace recordar sus inicios, cuando en los ochentas fundó la banda Ekhymosis, con quienes lanzó siete álbumes de estudio en una década.

“Las cosas pasan cuando tienen que pasar, a veces uno no está preparado, no lo siente realmente tanto, pero en este momento siento que estoy en una etapa de mi vida en que me quiero dar ese gusto artístico más que todo porque siempre me ha gustado el metal, nunca he dejado de escuchar; ahora tengo esa claridad para hacer ese proyecto”, confesó el cantautor.

Otro de sus planes que están próximos a concretarse es la publicación de la colaboración que tuvo con Nelly Furtado en el tema “Gala y Dalí”, misma que fue grabada en Toronto.

“Estuve la semana pasada en Canadá grabando esta canción tan espectacular que va a salir muy pronto, en los próximos dos o tres meses como parte de su álbum. Es una canción muy divertida, me encantó encontrarme con Nelly, la veo súper bien, súper emocionada, muy conectada con querer hacer música y con ser ella, auténtica y brillante como siempre lo ha sido”, expresó el artista.

Por otro lado, con 51 años recién cumplidos, Juan Esteban Aristizábal Vásquez se encuentra muy satisfecho por la etapa que está viviendo en estos momentos, sobre todo el saber que aún sigue vigente y está en el gusto del público, a pesar de los cambios que ha sufrido la industria musical.

“Me siento orgulloso de mí por haberme lanzado al abismo de la manera en que lo hice, era una demencia, una locura, tan joven, sin dinero, pudo haber salido todo muy mal, pero por suerte salió todo bien. Me hubiera gustado estar más preparado para recibir todo lo que recibí, pero también uno nunca está preparado para nada, ni para morir que es lo que uno tiene más certeza en la vida.

“Estoy muy agradecido de esa fuerza que me permitió tomar la decisión drástica de dedicarme a esto. No quiero perder esa luz, esa fuerza, esas ganas de seguir buscando la canción que nunca he podido encontrar, esa es parte de una filosofía de vida que me mantiene activo y con ganas de seguir al próximo nivel”, dijo.

El artista ganador del Grammy y Latin Grammy se presentará nuevamente en México en el Auditorio Nacional el próximo 19 de octubre como parte de su Vida Cotidiana Tour, con el que recorrerá gran parte de Latinoamérica.

“Estoy muy emocionado, desde el primer momento que visité México he tenido una conexión con el país, siempre he visto la música mexicana con mucho cariño y admiración. México tiene un lugar muy especial para mí y regresar al Auditorio es un honor inmenso poder ir a este recinto y tocar, el público mexicano es una maravilla”, sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JUANES (@juanes)

En su espectáculo, Juanes presentará su nuevo álbum discográfico Vida Cotidiana; aseguró que se tendrán innovaciones en cuanto al show tanto en el setlist, el diseño de luces, el escenario, entre otros rubros.

Por otro lado, con la creación de nuevas herramientas que facilitan la música, Juanes aseguró no estar en contra de la inteligencia artificial (IA), al contrario, lo considera una oportunidad de seguir creciendo y mejorando dentro del mundo artístico.

“Me encanta, soy de las personas que no le tiene temor a esto, en varias oportunidades he leído artículos o escuchado la angustia que creativos y profesores de universidades pueden tener respecto a la IA. Siento que es una herramienta que podemos usar para poder potenciar nuestra creatividad, por lo menos ahora, de la conciencia humana, no se puede reemplazar.

“Yo lo veo como una alternativa positiva para potenciar la creatividad en la composición, en la escritura, fotografía, el cine, en cualquier aspecto de la vida creo que va a ser bueno, que de pronto te puede ayudar a utilizar tu cerebro mucho más para crear en vez de memorizar textos y libros”, aseveró.

Finalmente, el intérprete de “La Camisa Negra” opinó respecto a la censura que algunos de sus colegas, especialmente exponentes de corridos tumbados como Natanael Cano y Peso Pluma, han sufrido en algunos estados de México con el fin de evitar que se promuevan canciones que, supuestamente, hacen apología del delito.

“No sé si la prohibición es algo que ayuda, generalmente la música que escuchamos, siempre es el reflejo de la sociedad que construimos, criticar o prohibir la música no va a solucionar el problema porque la música, al final es arte, es una forma de expresión.

“No disfruto la apología del crimen, pero puede ser mejor que hagan una canción a que tomen un arma o maten a alguien”, concluyó.









