Mayra Batalla participa en la primera serie latina LGBTQ+

Después de ganar el Premio Ariel a la mejor coactuación femenina por “Noche de Fuego” en el 2022, Mayra Batalla sigue consolidado su carrera, esta vez a través de la pantalla chica y de las plataformas de streaming.

La actriz originaria de Veracruz estrenó este año la serie “El mantequilla” y participó en “Tengo que morir todas la noches”, la versión audiovisual del libro homónimo de Guillermo Osorno que dirigió Ernesto Contreras y que presentó en el encuentro Seriesmanía realizado en Francia en marzo pasado.

Se trata de la primera serie latinoamericana que aborda la temática LGBT+, está ambientada en la década de los ochenta en el famoso bar El Nueve ubicado en la Zona Rosa.

Batalla comparte créditos con Silvia Navarro, Humberto Busto José Antonio Toledano, David Montalvo, Cristina Rodlo, Morganna Love y Brays Efe.

“Mi personaje va de una chica que es invitada para despertar la sexualidad del protagonista y terminan teniendo una relación amistosa muy particular”, adelantó.

La presión social, la homofobia, discriminación, el vih/sida, son algunos de los temas que abordará el proyecto el cual estará disponible en Paramount+, aún en fecha por definir.

Mientras se le puede ver en El Mantequilla, otra serie de época en la que interpreta a Elena Robles, una mujer detective que intenta atrapar a un escurridizo criminal llamado Emiliano Escamilla.

“Es alguien que está luchando contra corriente y marea simplemente por el hecho de ser mujer y porque nadie cree que es capaz de desarrollar este trabajo. En alguna parte de ella sí cree que es capaz, que incluso está más preparada que los que ocupan esos puestos a los que aspira. En una época muy particular en la que no había apertura para que esos trabajos los encabezaran mujeres”, expresó Batalla respecto a su personaje.

“Construí una masculinidad impuesta que para mí tiene que ver con la repetición de lo que vemos, ‘hay que ser fuerte como lo hacen los hombres’. Es un personaje que está buscando su camino, pero al final y al cabo se la pasa imitando los roles que vio, para empezar con su padre”, agregó.

El terror llama a su puerta

Mayra Batalla también participa en la película “Rabia”, en competencia en el Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum. La cinta aborda el género de terror, una constante en su carrera, pues también ha formado parte de “Mexzombies” y “Huesera”, ambas del 2022.

En la película dirigida por Jorge Michel Grau, Batalla da vida a Janette, una mujer cercana a Alberto y a su hijo Alan, quienes viven una situación familiar complicada después de la muerte de la madre. A raíz de ello, Alan tendrá visiones que lo hacen pensar que su padre es un hombre lobo.

“Es una película que explora una masculinidad que es bastante violenta, de ser rudos. Mi personaje es de esa figura mitológica que cuida a la bestia, es un personaje solitario, taciturna que tiene una relación muy particular con el niño, pero no desde la maternidad, sino desde un reconocimiento de oscuridades”, explicó Batalla.

“Sin duda el terror tiene un estigma, pero por otro lado es uno de los subgéneros más consumidos. Creo que tiene que ver con la naturaleza de nuestra cultura, de muchas leyendas o historias urbanas. También parte de nuestra literatura como Pedro Páramo, la llamamos realismo mágico, pero en realidad tienen elementos de terror”, comentó la actriz, haciendo referencia a la novela escrita por Juan Rulfo, de la cual formará parte en una nueva adaptación al cine, dirigida por Rodrigo Prieto y que tendrá en su reparto a Manuel García Rulfo.

“Es un regalo, la obra de Rulfo es enorme, monumental. Es una gran motivación y también un acto de responsabilidad, me da profunda alegría y gratitud. Me siento muy afortunada no sólo por contar esa historia sino por el equipo que se conformó, enorme y basto el talento. Me parece que allí está lo mejor de la industria mexicana”, dijo.

“Es una historia universal, para mí sobre todo habla de la cotidianidad y de los temas dolorosos en los que cualquier ser humano puede adolecer, que es la ausencia del padre y otros tantos temas filosóficos que están a la mano de cualquiera”, añadió sobre la próxima adaptación de Netflix.

Con 33 años cumplidos, Mayra Batalla manifestó estar segura de que su carrera ha sido marcada por el Premio Ariel del año 2022, sin embargo, en sus objetivos no está repetir un galardón de esa jerarquía, confesando “estar en paz respecto a mi ser actriz”.

“Todo lo que venga en el futuro por supuesto bienvenido, estoy abierta a que me sigan pasando cosas increíbles, quiero seguir contando historias y que pueda crear con otros artistas. El premio me dio una certeza, siempre está esa duda de si soy buena para lo que hago y el premio finalmente es una validación de tu comunidad”, finalizó Batalla.