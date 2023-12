Muere Colin Burguess, el baterista original de AC/DC

AC/DC dio a conocer a través de sus redes sociales una lamentable noticia para la música, pues su baterista original, Colin Burgess, falleció a la edad de 77 años; sin emabargo, la banda no dio conocer ningún detalle sobre dicho fallecimiento.

La carrera musical de Burgess inició siendo el baterista de The Masters Apprentices. Posteriormente, Burgess llamó la atención de los hermanos Malcolm y Angus Young y el cantante Dale Evans, por lo que fue reclutado por AC/DC en 1973.

Lo particular de la historia de Colin Burguess con la icónica banda fue que tan sólo estuvo 4 meses con ellos, pues lo expulsaron de la banda por supuestamente salir a un concierto en estado de ebriedad.

Lo más destacado que tuvo Burguess con AC/DC fue el sencillo "Can I Set Next To You, Girl", la cual posteriormente fue regrabada más tarde por la banda con los miembros que finalmente reemplazaron a Burgess y al cantante Evans, es decir, Phil Rudd y Bon Scott.

Cabe mencionar que Burgess no entró al Salón de la Fama del Rock and Roll con AC/DC, pero ingresó al Salón de la Fama ARIA de Australia por su trabajo con los Masters Apprentices.

