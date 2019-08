Se equivocan, yo no me salí de Camila para ser "la estrella": Samo

En conferencia para los medios, el cantante y exintegrante de Camila, Samuel Parra, Samo, aseguró nunca haber tomado la decisión de abandonar la agrupación integrada por Mario Domm y Pablo Hurtado y que lo que el consideró un breve receso, se convirtió en un tiempo indefinido.

“Hay algo que no había dicho como tal a la prensa, yo no me salí de Camila, el público piensa ‘Samo se salió de Camila por ego, él quería ser la estrella’, y no es así, siempre he dicho que me gusta compartir, me gusta disfrutar del talento de los demás como hoy lo hago con el talento de Sandoval”, aseguró el cantante que estrena un nuevo sencillo titulado Amar de Verdad.

Y explicó que nunca hubo una ruptura oficial con sus compañeros, sin embargo, está abierto a trabajar con ellos, “en los últimos conciertos lo platicamos en el lobby, pero creo que a veces vamos tan rápido que es como, 'no te podemos esperar', acabó la gira, hicimos el Foro Sol y ya, eso fue todo, yo siempre estado abierto”.

Foto: @SamoOficial