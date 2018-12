La música puede cambiar al mundo: Eros Ramazzotti regresa con disco Hay Vida

Proveniente de Italia, para Eros Ramazzotti es imposible no ver los movimientos sociales, las protestas y el sentir de la sociedad alrededor del mundo. Parte de ello le inspira a crear su música, no de forma literal, pero sí como un remedio que ayude a que la gente se sienta mejor y tenga un poco de esperanza.



“Es imposible no sentir la influencia que sucede en todo el mundo, la música siempre va a reflejar lo que sucede en nuestro alrededor. Yo pienso que la música debe de transmitir algo que es muy cutáneo”, comentó el artista durante un encuentro con medios mexicanos.



“La idea de las canciones no siempre es repetir lo que sucede afuera en el mundo lo que debe de hacer una canción es reflejar un estado de pureza y honestidad para que se vuelva en algo que la gente le guste recibir un sueño que podría llevar a cambiar el mundo”, agregó.



Con 35 años de carrera, el músico italiano dice que aún hay grandes retos en su carrera, “cada día es un desafío, mejorarse como persona”. Pero la sorpresa de subirse al escenario no la pierde: “La idea de andar en escenarios de Alemania, Suiza y otros lugares, que no son italianos y que pagan un billete por venir a verte es una satisfacción total”, dice con emoción.

Ahora, Eros Ramazzotti está presentando su disco de estudio número 14. Hay vida es el título de este material que salió a la venta el 23 de noviembre pasado, donde se apoya de artistas como la canadiense Alessia Cara y el puertorriqueño Luis Fonsi, este último llevándolo a explorar sonidos como el urbano.



“Por las calles las canciones es una canción tipo reggaetón a la italiana. Pensamos que la mejor idea era hacer un proyecto, así es que yo le propuse a Luis Fonsi hacer esta colaboración. Él es una gran persona, se merece todo el éxito que tiene; me parece muy humano, es un buen cantante y muy buen artista”, dijo.



Ramazzotti toma como referencia el título Hay vida para agradecer lo qué pasa ahora en su carrera, pero también en lo personal. “Sin la salud no se puede disfrutar de nada sin buena salud. Otra cosa importante para mí es la familia. Pasé mi vida tratando de formar una, en algunas ocasiones no lo logré y esta vez sí que lo logré… tan buena la familia que ya me está mandando muy lejos a hacer el tour”, bromea el intérprete de La cosa más bella.



Esta gira mundial, titulada Ce N’è World Tour, comenzará en Múnich el 17 de febrero, y que recorrerá varios países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, entre ellos México del 14 al 18 de mayo. “No se puede comprar lo que haremos con los conciertos en América que en Europa, pero aseguró que el show que daremos aquí en México será lo máximo”, aseguró.