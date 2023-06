Ritmo peligroso se renueva: aborda temas sociales en su nuevo disco

Tienen 45 años de historia musical y su idea es no parar. La banda Ritmo Peligroso nunca bajó los brazos ni tiró los instrumentos, todo lo contrario, se dedicaron a pulir esas canciones que habían quedado en el tintero, así como a componer rolas nuevas siguiendo la máxima de renovarse o morir.

Están de regreso con el disco Pachanga Peligrosa, que presentarán en vivo en varios estados de la República.

Te puede interesar: Peso Pluma prepara su nuevo disco: cuándo se estrenará "Génesis"

“Creo que en este disco hemos mantenido la esencia rebelde de Ritmo Peligroso, pero con un sonido más actual. Hay en él muchos contrapuntos, muchas contra líneas. Ahora nos hemos metido en otras áreas que no habíamos explorado antes”, explica Piro Pendas, voz de Ritmo Peligroso, en entrevista con El Sol de México.

“Este disco sí es sumamente contestatario, en él tratamos temas que nos vienen incomodando de un tiempo para acá. Por ejemplo, la canción que hicimos en dueto con Cecilia Toussaint, Dejen a los niños en paz, el título es muy claro, estamos viviendo un mundo muy oscuro con todo eso de la prostitución infantil y la pedofilia; o Dando duro, que es un poco de lo que puede suceder en un golpe de estado y cómo cambia a la gente, en lugares donde se violan los derechos humanos. Nadie está hablado hoy de eso, así que consideramos que era importante hacerlo”, agrega el compositor.

Visitarán en próximas semanas Querétaro, Mexicali y Monterrey | Cortesía: Vivo Musika

ESTAR UN PASO ADELANTE

Sin estancarse en el pasado, Piro Pendas habla sobre cómo ve a la distancia esos primeros años, a finales de la década de los setenta, cuando la agrupación aún se llamaba Dangerous Rhythm, motivada por la “identificación con el movimiento punk, sobre todo británico, compuesto por bandas jóvenes, contraestatarias y rebeldes”.

“Ritmo Peligroso es una banda que deja todo en el escenario, esa ha sido su filosofía siempre. Pero también con los años vino esta necesidad de tratar de empezar a expresarnos de otra manera, en un momento en que como latinoamericanos, como mexicanos, comenzamos a buscar cosas que no fueran tan ajenos a nosotros, al incluir percusiones y el timbal, como cuando surgió ‘Marielito’.

“Fue la entrada de Armando Espinoza la que enriqueció la cultura percusiva de la banda, por su gran conocimiento con el que supo conjugar las percusiones con la batería; y ya después, con la entrada de Mosy Bit ―último músico en integrarse―, que la banda ha tomado un sonido mucho más moderno, y que se puede ver en Pachanga Peligrosa, algo que siempre hemos buscado: estar un paso adelante en la propuesta musical”, relata.

Sobre la materialización de esta búsqueda de sonidos modernos, Mosy, quien produjo este nuevo material, comenta que se trata del resultado de un proceso que comenzó en 2012 ―tiempo en que la banda no se ha separado―, pues se habían dedicado a “reversionar” canciones, el cual tomó más cuerpo con el lanzamiento del 40 aniversario Pa'lante hasta que tu body aguante que contó en su momento con la participación de grandes músicos, como Rubén Albarrán, Alex Lora o Dr. Shenka.

“En este disco sí que le hemos entrado a géneros que no habíamos tocado antes, pero con una visión moderna. No lo hemos hecho con la idea pretensiosa de hacer lo que otros hacen, sino porque siempre hemos estado escuchando nuevas bandas, abiertos a nuevos conceptos. No somos un grupo de músicos que ya se quedaron con lo que hicieron y que se escucharon en el pasado”, afirma Mosy, quien menciona que en las canciones hay fusiones de hard rock, ska, reggae y hasta cumbia, como es en la canción “Un minuto de silencio”, que tocan en colaboración con los regiomontanos de El Gran Silencio.

TIEMPOS DE OSCURANTISMO

Al ser una banda que, a pesar de mantenerse un tanto al margen de las grandes disqueras y la escena comercial, Mosy considera que con este disco están también en resistencia, no sólo discursiva sino también musical.

“Hoy estamos en una época de una especie de oscurantismo musical, donde el reguetón impera, junto al urbano. Y nosotros, sin querer queriendo, somos como revolucionarios con este disco. Primero porque somos músicos que trabajamos constantemente con nuestros instrumentos, por lo que hay un alto nivel de ejecución en este disco, cosa que últimamente no es valorada por la industria. No lo hacemos por querer presumir que somos grandes músicos, sino porque así nos hemos formado, con creatividad y experimentación”, afirma.

Por su parte, Piro, quien tiene el podcast de música y otros temas “Cómo Está La Banda?”, asegura que es falso que la escena del rock esté muerta como suele decirse: “Ahí hemos tenido más de 300 bandas nuevas, mexicanas, de toda la República. Estamos frente a un movimiento de rock que en cualquier momento va a explotar, son chavos muy talentosos haciendo música”.

Idea que remata Mosy: “Hay que entender que esa frase ‘de que el rock esta muerto’ refiere a toda una industria que sí está muerta, la industria latinoamericana musical grande. Es esa la que padece, no la pequeña ni independiente, que está más viva que nunca y tiene grandes propuestas”.

Celebridades Valentina da sus primeros pasos en la música con identidad propia

ESTÁN AGRADECIDOS

Con 45 años de carrera, Pinaca percusionista de la banda, menciona que están muy agradecidos, como lo dice la primera canción del disco, que es el acto más social que puede haber. Desde su labor en la banda, reitera que siempre están buscando estar en la vanguardia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay muchas personas que nos conocen y otras tantas que no lo hacen. Pero nosotros pensamos que el que no nos conozcan todavía no es malo sino todo lo contrario, pues así tiene la oportunidad de encontrarse con una de nuestras canciones y se sorprendan. De alguna con este disco estamos logrando ese objetivo de mostrar toda esa energía, que les está llegando no solo a roqueros, sino a jazzistas, salseros y cumbieros”, finaliza.

El grupo visitará en próximas semanas Querétaro, Mexicali, Monterrey y más estados que se vayan sumando. El disco ya se encuentra en todas las plataformas.