Rocío Banquells con alma norteña y una de las mejores voces del país

A Rocío Banquells se le ha catalogado como una de las mejores voces de México, temas como Luna mágica, Ese hombre no se toca y Abrázame, entre otros no han sonado igual si no es con su estilo y ahora sorprenderá al público con un regreso a sus raíces, pues ha decidido grabar un disco de música norteña titulado Siempre regios, que incluirá temas como La pollera colorá, La culebra pollera, entre otras.

“Son canciones que yo escuché desde niña, yo soy de Monterrey y eran temas que sonaban por todas partes, así que son parte de mis recuerdos, algunas se me quedaron muy grabadas, pues imagínate, las escuché con Lucha Villa”, expresó la intérprete.

Para este material, trece canciones fueron seleccionadas y Banquells está acompañada por Los sementales de Nuevo León, por lo que el estilo puro de las norteñas será muy característico en este material que saldrá próximamente al mercado, “buscamos canciones y me gustaron tantas que fue difícil meter sólo 13 pero bueno, así son las cosas, no sé si habrá un segundo material si tiene éxito, pues lo que quería era rendir un homenaje a esa música”, expresó.

Aunque muchos podrían pensar que es la primera vez que Rocío interpreta temas de este género, ella misma recuerda que no es así, pues al inicio de su carrera tuvo que recurrir a algunas canciones de este corte para poder completar sus espectáculos en vivo.

“Cuando empecé en 1985, el tema Luna mágica fue un trancazo y no tenía muchos temas para armar un show, así que canté temas que conocía desde pequeña y gustaron mucho porque luego grabé mi primer disco de rancheras”.

Pero Banquells no mantiene su tiempo ocupado sólo en este disco, pues prepara un espectáculo de primera al lado de Laureano Brizuela y Pimpinela, entre otros artistas, titulado Grandes de los ochentas, “estaremos en el Auditorio Nacional el 30 de agosto y un día después lo haremos en la Arena Monterrey, nos va a ir muy bien, pues los comentarios en redes sociales son muy favorables”, expresó.

Respecto al regreso a los escenarios de no sólo ellos, sino muchos artistas que dejaron huella en décadas pasadas, Banquells atribuyó este fenómeno a la falta de calidad interpretativa de los nuevos cantantes, “antes un artista se hacía por el camino más difícil, pues debías de superar muchos obstáculos y demostrar que tenías madera para el espectáculo, ahora creo que les falta entrega, cantan, pero las melodías ya no llegan al corazón del auditorio”, expresó.

También invitó al público para que acuda a disfrutar de las últimas funciones de la obra Made in México, donde participa como intérprete, pues canta temas como México en la piel, Cruz de olvido, Canción mixteca, entre otras, que son parte de la historia.