Searching For Sugar Man, el documental ganador del Oscar que catapultó a Sixto Rodríguez

Sixto Rodríguez murió hoy a los 81 años de edad, conocido por pocos al prinicipio de su carrera, pero que se volvió todo un fenómeno gracias a la lucha contra el Apartheid y tras el estreno el documental "Searching For Sugar Man".

¿De qué trata "Searching For Sugar Man"?

Durante la época del Apartheid, donde los negros eran segregados y discriminados en Sudáfrica, las canciones de Sixto, que hablaban sobre la pobreza y desigualdad, se volvieron un himno para aquellos que estaban en contra de este sistema político y social.

Lo anterior, hizo resurgir a Rodríguez gracias a sus temas provocando que su historia diera dio un giro inesperado.

En 2012 el sueco Malik Bendjelloul se vio interesado en la historia del el cantautor estadounidense de origen mexicano y decidió llevar su vida a la pantalla grande. Fue así como nació "Searching for Sugar Man".

"Searching for Sugar Man" es el documental que retrata la vida de Sixto y con el que el mundo pudo conocerlo.

El filme tuvo tanto éxito que ese mismo año, se llevó el Oscar a Mejor Documental, el premio del jurado y el premio del público del Festival de Sundance, así como un premio BAFTA.

¿Donde ver "Searching For Sugar Man?

El documental "Searching For Sugar Man" lo puedes ver en las plataformas de Movistar Plus+, Filmin y Mubi.

Cabe destacar que la popularidad de "Searchin for Sugar Man" provocó que la discográfica Blue Goose Music de Australia comprara su catálogo de canciones de Rodríguez y sacara al mercado los discos que anteriormente habían pasado sin pena ni gloria en EU.

Además de un tercer álbum titulado "At his Best" donde se compilaba lo mejor de sus temas, reviviendo así su carrera 40 años después.

Finalmente, la cinta termina contando la historia de un músico que se convirtió en un símbolo de esperanza en la Sudáfrica del Apartheid mientras fue ignorado en su propio país; un ave fénix que resurgió de las cenizas sin esperarlo en absoluto.