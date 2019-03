Como novio de pueblo, historia de amor y decepción

Bajo un nuevo panorama del cine mexicano, llega a las salas Como novio de pueblo, una propuesta que busca darle un aire distinto a la comedia.

La película cuenta la historia de Diego ( José María de Tavira) quien el día de su boda es "plantado" en el altar; sus primos (Martín Altomaro y Ricardo Polanco) lo llevan a un viaje a Puerto Vallarta para sacarlo de la depresión que este acontecimiento le dejó, en ese lugar Diego se reencontrará con un antiguo amor (Regina Blandón) y tendrá que aprender a madurar y enfrentarse al miedo que tantas cosas le ha arrebatado.

En entrevista José Rendón, director de la cinta dijo que ante el boom de películas de comedia es difícil no caer en los estereotipos, pero sí se puede.

“De entrada hay que identificarlos, aterrizarlos a la verdad, al realismo, y no es que no estén los clichés, es que están abordados distintos”

Regina Blandón quien ganara popularidad interpretando a Bibi en La familia peluche considera que “la comedia es justo eso, no es hacerse el chistoso sino mientras más verdadero sea para ti, más transmite al público y más logras sacar una sonrisa”.

Respecto a si las comedias mexicanas han logrado que el público mexicano vuelva a consumir cine nacional, dijo que no lo ve como un factor decisivo. “Pero se están haciendo cosas con mucha calidad y como apostándole a cosas nuevas y creo que eso siempre es atractivo”, declaró Regina.

En este tipo de películas, la acción no solamente recae en el protagonista sino también en los personajes secundarios lo cual a veces puede ser un reto para los actores. “Todos los personajes tienen un arco completo y nadie se queda ahí a medias, creo que justo es el caso de nosotros, las historias, son redondas” expresó Martín Altomaro.

En el auge de películas de comedia en el mercado, encabezarlas conlleva cierta responsabilidad “esta siempre es la misma, cada proyecto tiene que tener la misma importancia, yo no concibo un proyecto en el que uno no entregue el alma, el corazón, el tiempo, todo, para lograr que el resultado sea el mejor”, puntualizó Damayanti Quintanar, a quien recientemente vimos con un personaje muy distinto en apariencia al que interpreta en esta película.

“Me preparé como me preparo con todos los personajes, buscando el acento, como se va a ver físicamente, de qué mundo viene, de que universo viene”, esa considera que fue la clave para hacer una buena interpretación.

En la película se pueden observar guiños a temas que no son muy usuales ver en películas de este tipo, como la trata de personas, “justo creo que la comedia es la forma más fácil de llegar, eso depende de un buen escritor, de alguien que lo sepa meter bien para llevar esos mensajes al público” opinó Regina.

Antes de realizar comedia, Joe Rendón había realizado cortometrajes encaminados al pesimismo. “Soy un pesimista de clóset, siempre me ha gustado la comedia, creo que los cortos tienen la finalidad de ser ejercicios también de exploración discursos y donde me he sentido más cómodo es con la comedia” indicó.

Respecto a si el futuro del cine mexicano se encuentra en la comedia, “Ojalá que no, ojalá que el futuro sea la calidad y la diversidad, creo que aspiramos a hacer de todo”, dijo José María de Tavira, a lo que Joe agregó “creo que es importante que empecemos a arriesgar y buscar otras cosas y que el público también sepa que así como se pueden hacer buenas comedias se pueden hacer otras cosas”.