Cuestionario Proust: Daniel Elbittar

Originario de Caracas, ha participado en producciones como Camaleona, Así es la vida, Negra consentida, Engañada, Olvidarte jamás, La calle de los sueños y Más que amor y frenesí. Trabajó además en los unitarios Decisiones y Lotería de la cadena Telemundo, para luego llegar a TV Azteca a realizar un papel antagónico en la telenovela Vidas robadas. También participó en el teatro musical en México con la puesta en escena Mentiras: el musical, donde personificó al protagonista Emmanuel Mijares. En 2022 antagoniza la telenovela de Televisa "La herencia, un legado de amor", al lado de Michelle Renaud y Matías Nova.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Que soy una persona muy disciplinada y enfocada en mis metas en lo que quiero y eso es lo que me define como persona super centrada.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar en equilibrio con mi familia, con las personas que amo y también tener un equilibrio en la parte laboral, creo que las dos cosas van agarradas de la mano, pero lo más importante es el enfoque el equilibrio emocional que puedo tener con la familia y en lo personal, y que paralelamente lo laboral este de la mano.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Bueno, no es que me desagrade pero puedo llegar hacer muy terco, entonces hasta que no consigo lo que quiero no me quedo tranquilo, me convenga o no me convenga y creo que eso puede ser algo contraproducente a veces.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La manipulación y el engaño, creo que eso es lo principal que me puede llegar a desagradar de una persona o de los demás y más cuando eso afecta a mi familia.





¿Tu gran miedo?

¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Feliz, contento, agradecido con la vida con Dios, de tener una familia estable, sólida, de tener una buena carrera, estar haciendo lo que me gusta.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La verdad es que no soy una persona extravagante ni tengo cosas extravagantes, lo único es que me gustan los coches deportivos y bueno trato de trabajar mucho para tener uno de ellos.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Bueno creo que mi virtud más sobrevalorada es la disciplina y el enfoque, a veces soy hasta militar en ese sentido, no hay nadie que me saque de lo que quiero y de las metas que me propongo.





¿La persona viva a la que más admiras?

Messi, me gusta que es un deportista ejemplo que ha ganado y alcanzado todo lo que ha querido y aparte de eso tiene una familia muy sólida, no está metido en escándalos ni en conflictos, es una persona humilde, creo que es la persona que más admiro en este momento.

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

La verdad es que no soy una persona de estar despreciando u odiando, pero bueno todos los políticos que pueden atentar contra la felicidad de los demás, contra la prosperidad de los demás, todos estos comunistas pues si me generan un poco de desprecio.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Es más fácil sufrir, que encontrar la solución” siempre me lo digo a mi mismo y siempre trato de solucionar y no sufrir.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando mi hijo no se quiere bañar o cuando no se quiere cepillar los dientes, le invento cuentos y todo eso para que haga sus cosas.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La sinceridad, la honestidad y que sepa decir no también, no me gusta la gente que siempre le dice que sí a todo y no lo puede cumplir, me gusta una persona honesta que tenga el valor de decirte: mira no puedo hacer esto.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Esa entrega familiar que tienen, esa entrega a los hijos, esa entrega al hombre y esa fuerza que tiene para solventar todos los problemas y situaciones que se les presentan en la vida.

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Definitivamente es mi mamá, mi esposa, mis hijos son los grandes amores de mi vida.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Pues definitivamente el día que nacieron mis hijos, que nació Maximiliano que fue en el 2016 y el año pasado que nació Alexander.





¿Que talento te gustaría tener?

Wow, tener la voz de Luis Miguel jajaja.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Bueno creo que sería la terquedad, la obsesión a veces por cumplir cosas y metas me convenga o no me convenga, creo que sí, eso es lo que yo cambiaría de mí.

¿Cual sería tu mayor logro?

Considero que tengo varios, entre esos pues el ser papá creo que es uno de los logros más bonitos que me plantee y ya lo tengo y el otro haber protagonizado ya en México haber entrado ya en el cine mexicano con una película que voy a hacer, haber tenido mi primer sold out en México en un concierto y haber estado en Mentiras El Musical y participar en el Auditorio Nacional en el Aniversario.





¿Dónde te gustaría vivir?

En Los Ángeles, porque me encantaría hacer cine en Hollywood, creo que es la meta final en mi carrera y sí me encantaría vivir ahí.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi bien más preciado, no físico sino personal, es definitivamente mi familia entera: mi mamá, mis hermanos, mi padre que en Paz Descanse, mis hijos, mi esposa.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

La verdad no se me viene nadie a la mente en este momento, no me siento identificado con alguien en particular.

¿Tu pasatiempo favorito?

Ir al cine y jugar basketball, son dos cosas que me apasionan muchísimo.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

¿Cómo te gustaría morir?

Me gustaría morir viendo a mis hijos ya grandes con hijos, con familia, que estén bien estables, prósperos, y haber cumplido todas las metas que me plantee a lo largo de mi vida, de esa forma me gustaría morir, en paz, tranquilo.





¿Tienes un lema?

No tengo un lema como tal pero sí hay muchas frases que utilizo; me gusta mucho la de “Es más fácil sufrir, que buscar la solución”, el lema que tengo es: trabaja, trabaja, trabaja hasta que lo consigas, básicamente son mis dos signos.