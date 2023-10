Cuestionario Proust: Miguel Casar

Miguel es un académico y activista mexicano, además de educador y aficionado profesional a los saltos de trampolín y la construcción de legos. En su trabajo explora cómo la investigación puede honrar el derecho de las comunidades marginadas y de quienes resisten a la opresión a formular preguntas críticas sobre sus realidades, construir poder y convertirse en protagonistas. Su historia se narra en What the Hands Do, un documental de Patagonia Films que se proyecta este 28 de octubre en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy una persona tranquila, perseverante, curioso, medio terco (o terco y medio)





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

De chiquito iba mucho a comprar papitas a la tienda, en Cuernavaca, y me acuerdo mucho de una viejita con el pelo mitad negro, mitad blanco, y muchos gatos. Cuando le preguntábamos que cómo estaba, nos decía “poquito bien, poquito mal, ósea perfecto”. Creo que eso busco más que la felicidad, moverme en el mundo de manera deliberada e intencional en los momentos de celebrar y de disfrutar, y en los momentos de lucha y dificultad. Con todo y eso, encuentro mucha alegría en las donas, los libros, la comunidad y la naturaleza.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Hablar de más. Creo que durante gran parte de mi vida aprendí a vivir a través de, y a identificarme con mi mente. Me ha tomado mucho tiempo poder ir entendiendo que una gran parte de esta vida no se vive con la mente, si no con la presencia, con el cuerpo, con el corazón. Para entender eso he tenido que desaprender mucho y la mejor manera de hacerlo es con cariño a uno mismo, a dejar descansar en paz lo que trabaja en contra de nuestros sueños y nuestras intenciones. En este sentido, he tenido que desaprender el pensar demasiado…

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Me cuesta mucho trabajo el egoísmo, habiendo tanta riqueza y tanta belleza





¿Tu gran miedo?

Que sufra la gente que quiero. Se que es algo que no puedo controlar, pero me cuesta mucho trabajo y me da mucho miedo





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Malabareando. Creo que la mejor manera de describir cómo me siento es como un malabarista, con demasiadas pelotas en el aire, deteniendo muchas contradicciones y balanceando muchas paradojas. Profundamente agradecido por la vida, la gente increíble que tengo en la vida, y la capacidad de trabajar para transformar. Agradecido por nuestra capacidad de reimaginar y de trabajar con la gente para construir futuros más justos. Agradecido por la tierra y mi capacidad de conectar con ella. Preocupado por nuestro futuro, enojado con los sistemas que oprimen, explotan, y violentan a la gente y a la tierra





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Donas hipsters, gadgets para evitar todas las lesiones que vienen por tratar de escalar de más sin descansar lo suficiente





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La autonomía, estamos juntxs en este malabarear

¿La persona viva a la que más admiras?

Mariana Mendoza , es una chingona, profunda, profundamente empática, amorosa





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Ama a la gente, desprecia a los sistemas que nos deshumanizan





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Depende o ya veo





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Todo es una historia





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Una cualidad que me encanta en las personas es la capacidad de sentir lo que sienten lxs demás, también me encanta el asombro. Respeto mucho a las personas que son genuinamente amorosas y generosas con todxs.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

—





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La conexión y el silencio, ambos presentes en la escalada, una de las razones por las cuales amo escalar





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En la pausa… necesitamos más pausa, también muy presente en la escalada





¿Qué talento te gustaría tener?

Bailar, bailar sin morirme de pena





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Pues siempre hay mucho que aprender... lo machista, o más bien, me motiva seguir desaprendiendo muchas cosas que traemos muy arraigadas y del otro lado aprender a ser un mejor aliado feminista

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Seguir haciendo muchas preguntas… ya me ando haciendo más viejo y el seguir siendo igual de curioso y poder dedicar mi vida y mi trabajo a las preguntas y a el poder de las preguntas para cambiar el mundo es todo un logro





¿Dónde te gustaría vivir?

En una casa de árbol en un bosque lleno de piedras de arenisca, desplomadas, con mucha agua y lugares para nadar. Me encantaría regresar a México algún día





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi comunidad y mi curiosidad





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Goku, definitivamente, con todo y sus raíces en el rey chango





¿Tu pasatiempo favorito?

Construir legos, se siente bonito sentir un poquito de orden dentro del caos

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un rizoma, cantidad de lecciones… quizás también un pirata, anticapitalista y revelándome en contra de la corona inglesa





¿Cómo te gustaría morir?

Acompañado, cuando me toque





¿Tienes un lema?

“Nadie es libre hasta que todxs somos libres”.