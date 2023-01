El maestro del terror John Carpenter cumple 75 años

Un director completo, que se involucra en cada área de sus proyecto fílmicos: guion, música y dirección, es como definen críticos de cine a John Carpenter, cineasta neoyorquino que hoy cumple 75 años.

John Howard Carpenter, su nombre real, es conocido en la industria por trabajos como La cosa, La niebla o Están Vivos, pero su más grande éxito ha sido Halloween, estrenada en 1978 y con la que demostró que una buena historia puede recaudar hasta 47 millones de dólares en taquilla, teniendo una inversión de tan sólo 300 mil dólares.

“Es un tipo atrevido, un hombre orquesta, se mete en todo, en los efectos especiales, es el director que se mancha las manos en la talacha, no es este director que está en las nubes. No solamente podemos acotar su carrera a Halloween, tiene otras películas como Escape de Nueva York (1981) o la misma Christine (1983), que él considera una película menor, pero que inmediatamente se convierte en un icono del cine independiente. Su legado es atreverse, pisar el set, estar metido en los efectos especiales, en la historia, querer su obra”, afirmó en entrevista el experto en cine, Gerardo Gil Ballesteros.

Carpenter nació en Carthage, Nueva York, Estados Unidos, en 1948. Hijo de Milton Jean Carter y el profesor de música Howard Ralph Carpenter.

En 1953, su familia se mudó a Bowling Green, Kentucky, ahí cursó sus estudios profesionales en la Universidad de Western Kentucky, su padre estaba al frente del departamento de música. Para 2007, la Universidad de Kentucky le otorgó un doctorado honoris causa.

Luego se cambió a la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC School of Cinematic Arts) en 1968. Su primer trabajo fue Estrella Oscura (Dark Star) que comenzó siendo un cortometraje, pero se transformó en cinta y se estrenó en 1975.

“En los inicios del cine, los realizadores aprendían sobre la marcha y Carpenter no, él ya es de una generación que tiene preparación mucho más formal, por otro lado es un formador de públicos que convierten de manera casi inmediata muchas películas en iconos”, expresó Gil Ballesteros.

A su carrera le siguió Asalto a la Comisaría del Distrito 13 (1976), con la que rindió homene a su ídolo Howard Hawks. Hasta que a finales de la década de los setentas lanzó Halloween que se convirtió en la cinta más rentable de su época y en la que también desarrolló su lado de compositor musical.

“Son varias cosas que le dan el éxito a este filme, tiene un gran personaje, Michael Meyers (Tony Moran) es un personaje fundamental en la historia del cine y es un personaje irresistible, me parece que estos personajes representan la conciencia oscura de la sociedad.

“Para el momento en el que se hace, es una película hasta traviesa, diría yo, es una película que se atreve a puntualizar algunos aspectos de la violencia y temas de terror. Es un filme que refleja temores de la sociedad”, dijo el crítico.

Aunque el camino de Carpenter ha sido más desarrollado en el género de terror con cintas como El Príncipe de las tinieblas (1987), En la Boca del Miedo (1994) y Atrapada (2010), también ha explorado en géneros de acción y ciencia ficción como en Vampiros (1998), La Cosa (1982) y 2013: Rescate en L.A. (1996).

En cuanto a sus créditos cinematográficos incluyen la comedia de suspenso Diario de un hombre invisible (1992), Starman: El hombre de las estrellas (1984) y El Pueblo de los Malditos (1995).

Para 1979, Carpenter exploró la vida de Elvis, en un proyecto fílmico escrito por Anthony Lawrence y que protagonizó Kurt Russell y Shelley Winters. Elvis formó parte de los proyectos televisivos junto con los episodios de la serie Masters of Horror. Ganó el premio Cable Ace por escribir la película de HBO, El Diablo (1990).

En el mundo de los videojuegos coescribió el videojuego FEAR 3 para Warner Bros. Interactive; mientras que en el de los cómics, Carpenter es el co-creador de la galardonada serie bimensual El asilo de John Carpenter y Cuentos de John Carpenter para una noche de Halloween.

El cineasta cuenta con más de treinta galardones otorgados por la Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, EE. UU, Festival de Cine Fantástico de Avoriaz, Festival Internacional de Cine de Chicago, Sitges, Fantasporto, entre otros.





"No sé si el día de mañana le darán un Oscar, su cine no es un cine de Oscar, eso es muy claro, no es un cine de premios formales, pero el reconocimiento de la crítica sí lo tiene, de un público especializado, de analistas, de los mismos directores que ahora están trabajando y reconocen sus influencias, eso sí lo tiene", comentó Gil.

En cuanto a su vida personal, Carpenter se casó en 1979 con la actriz Adrienne Barbeau; fruto de su relación nació su primogénito Cody Carpenter, quien actualmente tiene 38 años y es compositor y músico también. El divorcio de la pareja fue cinco años después de su unión. Desde 1990 ha mantenido una relación con la productora Sandy King.