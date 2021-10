El Tri pone a rodar sus piedras nuevamente en vivo

En los 53 años de trayectoria que El Tri ha sumado, nunca habían parado de conectar con su gente a través de sus shows en vivo… hasta que la pandemia se los arrebató. Por eso en el concierto que ofrecieron esta noche en la Arena Ciudad de México fue una celebración de la música y sobre todo de la oportunidad de volver a estar juntos.

Con un grito de “¡Viva México!”, Alex Lora y compañía salieron al escenario pocos minutos después de las 21 horas. Un grupo de danzantes aztecas abrió la velada y calentó el escenario que minutos más tarde se convirtió en un escaparate de energías contenidas durante año y medio.

La raza más chida fue el primer tema de la noche, donde el público pegado al escenario se volvió una masa que al grito de “¡Culero!” recibió a su ídolo. “¿Estamos felices?”, preguntó Lora en repetidas ocasiones para mantener a la emoción arriba.

Los danzantes y las imágenes prehispánicas proyectadas en las tres pantallas al fondo no fueron el único homenaje del rockero a su tierra. Así como lo hizo en 2019, durante el IV Tazón mexicano de la Liga de Futbol Americano, el cantante interpretó el Himno Nacional Mexicano junto a los 8 mil fans presentes.

También se echó unos vivas, como si se tratara del Grito de Independencia un 15 de septiembre. “¡Que vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Villa! ¡Zapata! ¡Qué chingue a su madre el pinche gobierno ratero hijo de puta!” agregó el músico recibiendo una ola de ovaciones.

Alex Lora aprovechó el micrófono para criticar en varias ocasiones a los gobernantes actuales. Y al cantar Nuestros impuestos, la letra fue adaptada para hacer una evidente referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Qué chinguen a su puta madre (los gobernantes). Y que la chinguen por una cosa que es la que más me emputa: Que cada día hay que pagar más”, dijo antes de seguir el tema.

La misma critica realizó al cantar La misma serie, donde estuvo acompañado del español Cirilo.

El Tri dio una muestra de su versatilidad al adaptar clásicos como Canta y no llores y un popurrí ranchero al puro estilo rock and roll. También cuando rindieron homenaje a Armando Manzanero, con una versión ronquera de Tengo, mientras al fondo se proyectaban imágenes del fallecido cantautor junto a Alex Lora.

La noche se volvió una fiesta apenas sonó Chavo de onda. Los que permanecían en sus asientos se levantaron como resortes y sacudieron manos, piernas y cabelleras. El olor a mota y cigarro se desprendió y los vasos de cerveza se alzaron. Los que ya andaba con tragos encima se pegaron a los barandales o saltaron butacas para tener mejor lugar. Aquí hubo espacio para todo, menos para los tapujos y la sana distancia.

El concierto, que de extendió por más de tres horas y media, tuvo un homenaje a Sax, de La Maldita Vecindad y otro a Charly Montana. Alex Lora cantó junto a la banda del Montana e interpretó con ellos Bájale de webos, Tú mamá no me quiere y No le hagas caso. Incluso compartió un reconocimiento de manos de la familia de su “compadre”, de quién recordó sus veladas y parrandas juntos.

Pasada la medianoche, y aún con los ánimos arriba, El Tri entonó otros clásicos Triste canción y El Rey, ambos acompañados del sonido del mariachi. Metro Balderas y Santa Martha se sumaron a las canciones de madrugada, perfilando el cierre con A. D. O., Triste canción, Todo me sale mal y la infalible Las piedras rodantes