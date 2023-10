U2 arranca conciertos en la impresionante Esfera de Las Vegas: así luce por dentro [Video]

A un espectáculo de otro mundo es el que se adentran los fans de U2 en la monumental MSG Sphera, la gigante esfera que funciona como el nuevo centro de espectáculos en Las Vegas, Nevada, que está maravillando al mundo por su impresionante estructura.

El viernes pasado, la banda liderada por Bono arrancó "U2: UV Achtung Baby Live at Sphere", como llamó su residencia en MSG Sphere, donde el primer concierto de los 25 que darán ahí literal fue de otra galaxia al combinar sus éxitos con las impresionantes imágenes que se ven en las miles de pantallas.

¿Cómo se ve la esfera de Las Vegas por dentro?

Pero si en el exterior la esfera se ve impresionante y en poco tiempo se ha convertido en uno de los referentes de la “ciudad del pecado”, por dentro regala un espectáculo visual sin precedentes.

Gracias a los afortunados fans de U2 y a la propia banda que han compartido los videos del primer concierto, se ha podido ver cómo luce por dentro, llena de miles de luces.

Lo que debes saber de Sphere

Con la llegada de Sphere, el futuro llegó a la Ciudad del Pecado, sorprendiendo con sus inigualables características:

-La esfera mide un total de 34 metros de alto por 157 metros de ancho.

-Está cubierta por 1.2 millones de pantallas LED con una resolución de 16K.

-La gigantesca pantalla LED que envuelve al público va desde el suelo hasta los 76 metros de altura.

-Tiene una capacidad para 23 mil personas, con 18 mil asientos y otros 5 mil de pie.

-Costó 2 mil 300 millones de dólares para convertirse en el mejor escenario del mundo.

-Cada una de sus imágenes se pueden programar para mostrarlas a gran escala.

-Se iluminó por primera vez el pasado 4 de julio para celebrar el Día de la Independencia en Estados Unidos.

-La esfera estará iluminada día y noche, ofreciendo diferentes espectáculos visuales con todo tipo de temáticas

Sphere termina siendo una obra maestra gracias a Populous, la firma de arquitectura internacional que está detrás de muchos de los estadios deportivos más importantes del mundo.

U2 estrena canción para arrancar estancia en Las Vegas

Para celebrar su esperada estancia en Sphere, la U2 publicó su nuevo sencillo Atomic City, una "canción de amor" para sus fans, según dijo Bono. “Donde estés tú, estaré yo”, les expresó.

El título hace alusión al sobrenombre con el que se conocía a Las Vegas en los años 50, derivado de las constantes pruebas de armas nucleares que el gobierno estadounidense practicaba en Nevada.

Según afirmó el cantante, este nuevo tema, cuya producción corrió a cargo de Steve Lillywhite y Jacknife Lee, pertenece al estilo del viejo rock and roll, siguiendo la tradición post-punk de los 70.

Los expertos consideran Atomic City como un guiño a la banda estadounidense Blondie, cuyos trabajos con el compositor italiano Giorgio Moroder, conocido como el "padre" de la música disco, inspiraron los ritmos más electrónicos de U2, que también podrá presumir de inaugurar los conciertos en la gigante esfera MSG Sphera de Las Vegas.