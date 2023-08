Faisy: Su meta es el camino

Después de haber sido parte de numerosos programas entre los que destacan Faisy Nights, Perfiles y el proyecto que lo lanzó al estrellato, Me Caigo de la Risa, el conductor mexicano arranca esta semana con uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: Veo Cómo Cantas.

En entrevista con El Sol de México, explica la importancia que tiene para él este nuevo programa y recuerda algunos de sus mayores logros dentro del mundo de la comunicación y del entretenimiento.

Omar Pérez, mejor conocido como Faisy, inició a muy temprana edad en el mundo laboral, lo que le permitió empaparse de la experiencia que sólo el “mundo real” le podía dar.

“Empecé a los 16 años y cuando entré a la universidad ya había estado en La Heredera, en Las Juanas, ya había hecho dos discos con Perfiles, había entrado en novela y en producción. Dentro de la universidad un maestro me pidió ayuda para meterlo a trabajar a donde yo estaba, fue entonces que decidí salirme y dedicarme a empaparme de los medios”, cuenta en entrevista con este medio.

Después de emprender su viaje como un joven comunicador, Omar Pérez (Faisy) logró ganarse al público de diferentes medios con sus trabajos como conductor, locutor y de doblaje.





“Si me quiero ver muy romántico diría que Omar Pérez es un niño de León, Guanajuato, que soñó con estar donde está ahorita pero tuvo que trabajar muy duro para conseguirlo. Gracias a que estuve haciendo de todo por mucho tiempo, le perdí el miedo al ridículo y siempre estoy buscando ser la mejor versión de mí mismo”, cuenta.

Al llegar a la Ciudad de México tuvo que superar algunos retos que representaban vivir sólo en una ciudad nueva y comenzar desde cero.

“Trabajé en muchas cosas para mantenerme, fui barman y ahí buscaba cómo pagarme la renta. Incluso me pagaba la universidad, pero nunca tuve empacho en arriesgar todo por un sueño”, cuenta.

Dice que gracias a su esfuerzo a lo largo de los años, ha logrado posicionarse y ganarse un nombre como conductor en México y América Latina.

“Cuando comencé con uno de mis programas había una barra en donde estaba Facundo, El Diablito, La Josa, entre otros. En ese entonces yo era el menos conocido y poco a poco fui ganándome un lugar en la mente de las personas”, expresa.

En 2008 condujo el reality Desafío Gourmet para el canal Elgourmet y entre ese año y 2013 fue conductor y presentador de Fútbol para Todos, programa transmitido por Fox Sports.

“Fútbol para Todos fue un gran acierto en mi carrera, porque era un entretenimiento deportivo muy diferente al que la gente estaba acostumbrada. Nadie se imaginaba que tres güeyes desmadrosos llegaran a hablar de deportes y a conectar con la gente como lo hicimos en ese entonces”, recuerda el conductor mexicano.

Si bien reconoce que hoy en día existe mucha variedad en cuanto a entretenimiento deportivo, considera que Fútbol para Todos abrió una puerta de oportunidad para presentar a las audiencias contenido deportivo más entretenido.

Del doblaje al rock

Además ha participado en varios proyectos cinematográficos, entre ellos: Gato con Botas: El Último Deseo, como Jack Horner; en Angry Birds La Película, como Chuck, en Monstermanía como Rayburn Jr., en Dolittle como Plimpton y en El Perro Samurái: La Leyenda de Kakamucho, como Ika Chu. En todos prestando su voz para el doblaje latino.

Hoy en día es productor del espectáculo Queens Of Rock, en el que los y las asistentes pueden disfrutar de una noche de puro rock.

“Este show es de seis talentosas mujeres cantando puro rock. Es cada jueves por la noche y la semana pasada inauguramos en el Centro Cultural, Teatro 2”, cuenta.

Faisy explica que este nuevo show es la evolución de uno de sus proyectos anteriores que se llamó “Los 40. El Musical”.

“Fui productor de “Los 40. El Musical” y puedo decir que no fue precisamente un éxito en taquilla, además tuve un socio que era un poco complicado y que no entendía bien el mercado. Pero con esta nueva puesta de rock estoy trabajando y corrigiendo los errores que cometí en ese musical”, explica el productor.

Asimismo, a finales de este mes lanzará su primer sencillo en colaboración con Román Torres de la agrupación musical Matisse, lo que consuma otra de sus aristas como persona y como profesional.

La joya de la corona

Pero sin duda, el proyecto que catapultó a la fama a Faisy fue su programa Me Caigo de la Risa, que este año cumple nueve años de transmisión desde su primera emisión el 4 de marzo del 2014.

“Sin duda Me Caigo de la Risa fue, es y será un parte aguas personal y profesional. Me da mucho gusto que aún después de tantos años siga funcionando porque la verdad nos ha sacado de nuestra zona de confort y le hemos echado mucho cariño”, expresó.

El programa conducido por él y producido por Televisa ha contado con la presencia de diferentes artistas, entre ellos Regina Blandón, Gabriel Soto, Irina Baeva, Michelle Rodríguez y Violeta Isfel.

“Ahí tenemos a los mejores de teatro musical, novelas, standup, comedia, etcétera. Ser el conductor o quarterback de un elenco tan talentoso es grandioso, pero sobre todo es un gran logro. Hemos formado una gran familia y realmente son personas que se van a quedar conmigo para siempre”, cuenta.

Para Faisy, Me Caigo de la Risa es el mayor logró en su carrera, el cual lo ha llevado a estar viviendo la mejor versión de sí mismo.

“Sin duda hoy estoy viviendo mi mejor momento gracias a todo el camino que he recorrido, pero sé que muchas cosas buenas y mejores están por venir”.

Arranca nuevo proyecto

Confiado en su experiencia y en el conocimiento que tiene del medio, Faisy le apuesta todas sus cartas a Veo Cómo Cantas, su primer proyecto para Univision.

“Para mi este nuevo programa es como un regalito del universo, además tiene muchas variables de entretenimiento, empatía y diversión que sin duda van a sorprender a la gente”, cuenta.

Con altos y bajos, la producción de Veo Cómo Cantas ha representado todo un reto para todo su elenco, el cual podría describirse como un juego de emociones y diversión.

“El programa va de un circo de tres pistas en donde están los participantes conmigo, los asesores y los personajes. Entre los personajes hay cantantes buenos y malos y el meollo trata de descubrir quién es malo y buen cantante”, explica.

En una de las partes más cómicas del programa, los asesores dan sus comentarios a los participantes, quienes están concursando por 500 mil pesos.

“Estamos retomando el concepto de programas que regalan dinero, de los que hace tiempo ya no había. Es una experiencia muy divertida que te hace engancharte con los personajes, los asesores, los participantes y sus historias”, cuenta.

Una odisea en la que al final un mal cantante encubierto o un buen cantante intentando ser descubierto en el mundo de la música subirán a cantar al escenario con grandes personalidades de la música

“Al final nosotros terminaríamos divirtiéndonos mucho con un dueto de una estrella internacional con alguien que no sabe cantar para nada. Este va a ser el primer programa que por fin celebre a los malos cantantes”, explica.

Su meta es el camino

Con logros y fracasos, Faisy es un conductor que ha perdido el miedo a tomar riesgos y cometer errores, es más, siempre intenta sacarles lo mejor.

“Disfruto mucho los fracasos porque es donde más se aprende, fuera de la zona de confort. Siempre trato de aprender de ellos, pero sobre todo agradecerlos y disfrutarlos. Me gusta experimentar en lugares en donde sé que me puedo equivocar porque me gusta tomar riesgos”, comenta.

Reconoce que alcanzar el éxito en el mundo de la comunicación y el entretenimiento conlleva un camino muy difícil en el que los y las jóvenes no se deben dejar rendir.

“A los jóvenes les aconsejo que sigan su propio lenguaje, que no intenten hacer las cosas igual a alguien más. Es importante que labren su camino y que manden muy lejos todas las trabas que sus maestros o sus papás les pongan. Lo más importante es ser feliz, no caerle bien a todos, no llenar auditorios de 10 mil, cien o 50 personas, lo único que importa es ser feliz en el camino, porque la meta es el camino”, dijo finalmente.