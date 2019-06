Gilberto Santa Rosa autoriza contar su historia en la televisión

Gilberto Santa Rosa está decidido, dará el permiso para que su historia sea narrada a través de una bioserie. “Ahora sí estoy muy seguro de autorizarla, que se lleve a la televisión mi vida artística, por el simple anhelo de que vean lo que es tener una carrera bonita, limpia, sin escándalos, llena de ilusiones con sus altas, bajas y muchas sorpresas como el compañerismo entre nosotros los exponentes de este género... la salsa”.

El artista puertorriqueño que dará hoy dos conciertos como parte de su gira 40... Y contando, comentó en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) que aunque hay pinceladas en libros de su huella en la historia de la salsa, ha reflexionado y espera cerrar pronto el contrato de su bioserie televisiva y para plataformas digitales.

“Antes pensaba no aceptar la propuesta, pero ahora sí sería bueno contar mi vida artística de mi boca propia, pero que sea mayormente la realidad de los hechos, sin tanta ficción o fantasía en que suelen caer las bioseries, siempre y cuando el tronco medular sea la esencia de mi vida musical. Me han rondando empresarios privados y no dudo que Netflix o Amazon se interesen por mi vida, ojalá se materialice pronto”.

40… Y CONTANDO LLEGA A MÉXICO

Gilberto Santa Rosa trae a México año con año novedades en la salsa tradicional así como nuevas letras románticas con algunos cambios de sonoridad e instrumentación. En septiembre del año pasado lanzó el álbum En buena compañía con el que obtuvo una nominación al Latin Grammy. Este trabajo lo hizo totalmente con la participación de Víctor García de la Sonora Sanjuanera con quien previamente lanzó los cortes Amor de los amores y Quiéreme, además de los duetos con Andy Montañez, Jenny Valdez, Rodrigo Mendoza y Roberto Hernández.

El artista puertorriqueño con éxitos como Conciencia y Un montón de estrellas, quien es profeta en su tierra, aclaró que habrá diferencias entre los recitales que ofrecerá hoy, pues en el segundo lo acompañarán tres orquestas y la gente tendrá espacio para bailar.

“Viviremos dos ambientes diferentes en el Teatro Metropólitan será más íntimo, más cercano con la audiencia. Mientras que en el Pepsi Center hago una dinámica más abierta que invita a bailar al público por su gran espacio, hacemos un poquito de todo ahí. El repertorio se parece, no es igual, en la manera de presentarlo también hay cambios de logística. Y bueno en la distancia de llegar entre el Centro hacia la Nápoles, confió plenamente en mis guías terrestres mexicanos”, detalló.

El boricua de 57 años señaló, “me siento muy honrado, muy contento, con la deferencia de los mexicanos de tenerme cada año entre ustedes en sus escenarios de la Ciudad de México y otras de provincia. Curiosamente estoy cumpliendo 30 años de pisar México ininterrumpidamente y de conocer su gastronomía y sitios turísticos”.

COLABORACIONES LO INNOVAN, SIN INVENCIONES FANTASIOSAS

Santa Rosa expuso que no es de los artistas ajeno a las colaboraciones y siempre vuelve a su sonido tradicional de salsa. “He realizado colaboraciones diversas y mi sonido se expande a nuevas generaciones. Me gusta mucho colaborar con otros solistas, es bueno para todos. Además artísticamente, se aprende mucho, se enriquece la carrera de todos. Me parece espectacular hacer una colaboración, que te lleva a vivir otro género, la propuesta es positiva y la disfruto, pero luego luego vuelvo a lo mío que es la salsa tradicional, con canciones románticas, mezclando mi esencia con lo moderno y el romanticismo. De esta forma estoy vigente, al día, sin tener que inventar fórmulas fantasiosas”, describió en sus comentarios.

UN PREMIO, LO DEDICA A TODOS LOS QUE COLABORAN CON ÉL

Gilberto Santa Rosa al hablar de los premios como el Latin Grammy expuso que, “cuando se me menciona en una nominación o el hecho de ganar el premio, me lleva a reconocer del mismo el trabajo de todas las personas que están conmigo. La mayoría de las veces el crédito recae en el artista y ahí hay mucho talento detrás de uno para una producción discográfica y la realidad es que no trabajamos una persona, sino una docena o una veintena de personas”.

Entre las canciones que llevarán los conciertos de la noche del 21, están Déjate querer, Conciencia, Vino tinto, Amor de los amores, Mentira, Atrevida, Qué manera de quererte, Sin voluntad, Conteo regresivo, Que alguien me diga.