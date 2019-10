Memo del Bosque lucha de nuevo contra el cáncer

Guillermo del Bosque habla de frente y sin tapujos ante los dos males que enfrenta en su salud: cáncer de huesos y linfoma de hodgkin.

Entrevistado por El Sol de México, tras el anuncio de los Premios Telehit 2019, Del Bosque, productor también del programa Nosotros los guapos, aclara que dentro de dos meses le darán la opción del plan de un trasplante de médula ósea.

En 2020, el productor espera “hacer la entrega del Premio Telehit 13 y la primera de Telehit Urbano, eso es parte de lo nuevo para el siguiente año” y expresa en torno a quienes lo mantienen tan activo y fuerte: “Mira, mis tres hijos pequeños –Luca, Coral y Luna- Vica (su esposa) que está constantemente con medicinas alternativas y otras opciones además de la quimio. En mi vida hay por supuesto épocas más difíciles y otras en las que me siento bien, como ahorita".

Sostiene que su entorno lo ha ayudado. "La fe en Dios, los amigos, la fortaleza personal, el trabajo, todo influye para sentirme bien y estar motivado hasta que la campana suene y diga el de arriba 'ya'”.

Y agrega: “A veces me siento bien y luego me veo al espejo y no puedo decir que ya lo liberé; hasta que pasen dos o tres años y no aparezca. Tuve un buen periodo en 2017, me fui a Rusia, trabajé todo un año y ahorita aparecieron otras lesiones. Hay que tomarlo como viene, de frente y a ver qué sigue. Estoy en tratamiento cada mes y casi ya me toca otro, las siguientes semanas son todos los estragos: náuseas, dolores, vómito, agotamiento, que luego se van quitando y me voy sintiendo mejor y esperando lo que sigue. Tengo mucha confianza en estar con fuerza, con mucho amor familiar, con los amigos, confiando en que saldremos adelante”.

Practica meditación, respiración holotrópica y una serie de ayudas como la medicina homeopática, además de la quimioterapia