Escojan su bando: House of the Dragon revela trailers "negro y verde"

House of the Dragon, una de las series más esperadas del año ha lanzado, no uno, sino dos trailers oficiales de la segunda temporada, en donde se muestran detalles del enfrentamiento entre Targaryens por el control del trono de hierro. (SPOILERS)

Tras el atónito final de la primera temporada, la "Danza de los Dragones" ha iniciado tras la muerte "accidentada" de Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra Targaryen, quien fue asesinado junto a su dragón luego de que Aemond tratara de intimidarlo con su gran dragón, Vhagar.

La intención de House of the Dragon en sacar dos trailers, el negro y el verde, se debe a que busca que los fans escojan un bando. Por un lado están los Targaryens negros, liderados por Rhaenyra y Daemon, y por el otro están los verdes, liderados por Alicent Hightower y sus hijos, Aegon y Aemond.

En el inicio de cada trailer se puede ver a Emma D´Arcy quien interpreta a Rhaenyra Targaryen y a Tom Glynn Carney, quien interpreta a Aegon Targaryen, ambos pidiendo a los fans que se hagan de un bando en la Danza de los Dragones que se aproxima.

Cada trailer te muestra las razones de por qué están luchando por el trono de hierro, en el trailer negro se muestra a Rhaenyra reclamando su derecho legitimo al trono luego de que su padre así lo dispusiera antes de morir. Por el otro se muestran los intereses de los verdes, dejando ver la ambición tanto de los Hightower, tanto de Otto como de Alicent.

Cabe mencionar que la segunda temporada de House of Dragon consta de 8 episodios y tendrá la aparición de la casa Stark, Winterfell e incluso se puede apreciar el "Muro" druante los trailers.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La serie basada en la novela de George R.R. Martin, Fire and blood (Fuego y sangre), se estrenará el próximo 16 de junio a través de la plataforma de streaming Max y de los canales de televisión de HBO.

Por lo que, todo está listo para disfrutar de House of the Dragon, pues ambos trailers anticipan drama, guerra y muerte, al fiel estilo de Game of Thrones.