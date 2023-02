Jennifer López y Ben Affleck se tatúan para celebrar su primer San Valentín como esposos

Jennifer López y Ben Affleck están muy enamorados y lo demostraron en redes sociales con una foto de sus nuevos tatuajes. Justo el 14 de febrero, las estrellas de Hollywood mostraron algunas fotos en donde presumen su cariño plasmado en la piel.

“Feliz Día de San Valentín mi amor”, dice en su publicación que acompaña una serie de fotos donde se les ve muy cariñosos.

“Esto somos ahora”

Fue en su cuenta de Instagram donde Jennifer López presumió los tatuajes. Ella aparece mostrando un símbolo de infinito compuesto por los nombres de ambos, atravesado por una flecha y el de Affleck son dos flechas con sus iniciales.

En las demás fotos puede verse a la pareja abrazados en lo que parecen ser vacaciones y otras son de su boda.

También recrearon la escena icónica de su video musical Jenny from the Block de 2002 donde se ve a Affleck sonriendo con JLo.

Ambos se casaron en Las Vegas el pasado 16 de julio y su segunda boda fue en la finca que el actor tiene en el estado de Georgia.

"Están claramente enamorados. Se les ve muy felices y se nota que están muy unidos como familia", señaló Courtney Victor, una administradora del spa al que fueron de luna de miel.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Así también, estas fotos desmienten las rumores sobre el hartazgo de Affleck que se pudo ver en los premios Grammy, que apuntaban a una molestia en el actor y a problemas en su relación, sin embargo, en una breve entrevista con una fuente cercana a la pareja, se dio a conocer que Ben se sentía cansado, pero fue a la premiación para apoyar a su mujer.

Asimismo, la persona reveló al medio estadounidense que la artista reconoce siempre el apoyo del actor en sus trabajo, pero que también sabe lo mucho que él prefiere pasar tiempo en su casa y no tanto en eventos tan asediados como los Grammy.

|| Con información de Fernanda Ávila ||