La gente no se portó bien en KnotFest: LiveTalent

Que Slipknot no se presentara este domingo en el Force Fest fue cuestión del público, señaló Javier Castañeda, director general de LiveTalent, empresa organizadora del Knot Fest Meets Force Fest que se desarrolló este fin de semana en el Parque Oceanía.

“Le dijimos a la gente que se iba a posponer, pero la gente no se portó bien, destruyó todo. Hoy en la mañana dijeron los de Slipknot que si se hubieran portado bien hubiéramos re agendado hoy”, comentó tras ser cuestionado sobre la cancelación de la banda el día de hoy.

Este sábado, el Parque Oceanía se convirtió en un campo de batalla cuando varios asistentes subieron al escenario principal del festival y destruyeron objetos, algunos quemaron la batería de Evanescence debido al desconcierto que hubo por el retraso de horas en sus actuaciones principales, ya que no se dio información sobre lo que estaba sucediendo.

“Ya para las últimas dos bandas nosotros nos enteramos que había un vencimiento con la barricada. Empezamos a darnos cuenta que había una fisura, nadie se había dado cuenta, de hecho si nosotros hubiéramos sido unos productores irresponsables, no hubiéramos dicho nada y no se hubieran dado cuenta, ni la gente, menos la banda”.

“Entonces, cuando nosotros intentamos tratar de arreglarla, ciertos chavos se dieron cuenta de la fisura y empezaron a patearla, a quererse saltar de la general a la preferente, encontraron una oportunidad para poder pasar a una zona que no habían pagado, patearon, patearon y se echaban porras y lo lograron, vencieron la barricada. La banda (Slipknot) no se había dado cuenta, fuimos a avisarles lo que estaba pasando, por decisión propia nosotros decidimos parar eso”, apuntó Castañeda durante un encuentro con la prensa.

El director de LiveTalent argumentó que no se informó a los asistentes debido a que la empresa encargada del sonido les cerró los micrófonos para no dar el anuncio de lo que estaba ocurriendo. “El dueño del equipo de audio de repente no nos dejó usar el micrófono, nos lo apagó y dijo ‘si ustedes dicen eso a mí me van a destruir el equipo”.

Asimismo, informó que el anuncio de la cancelación tardó horas porque Slipknot no quiso hacerlo antes: “La banda no quería que dijéramos nada, fue decisión de su management”, pues en todo momento estuvieron informados sobre lo que estaba sucediendo.

“La seguridad no es nuestra responsabilidad”

Al ser cuestionado sobre la poca seguridad que se vio en el primer día, el director de Live Talent comentó que “la seguridad nos la ponen siempre las leyes, el gobierno no te deja abrir si no cumples con las normas de seguridad que él te pide. Eso ya no es nuestra responsabilidad”.

“Si te dicen ‘pide 50, 300 o 1000’, tú tienes que cumplir con tu permiso. Tenemos todo en regla para cuando gusten verlo. Tenemos todos nuestros permisos en regla, nuestros números de seguridad que nos piden, nuestro número de policías todo pagado”.

Asimismo, comentó que para evitar confrontaciones entre el público y elementos de seguridad, se prefirió no actuar. “Decidimos que no interviniera la seguridad pública, la seguridad privada porque los chavos iban a responder (violentamente). Gracias a esas decisiones, a que paramos el evento, a que no detuvimos a los vándalos, porque no se les puede llamar de otra manera, tuvimos un saldo blanco”.

Al ser cuestionado sobre los asaltos que sucedieron dentro del Parque Oceanía, Castañeda aseguró que “ los robos pasan en todos lados. En Coachella hay una robadera de celulares, afuera del Corona Capital también (...) la inseguridad en el país está aunque tengas mil policías”.

Y aseguró que este domingo se incrementó la seguridad por petición de las autoridades. “Hoy tenemos mil 100 elementos de seguridad pública y 600 de seguridad privada. El gobierno nos apoyó hoy porque vieron que lo que sucedió ayer fue un acto de vandalismo y nosotros actuamos responsablemente y nos preocupamos por la seguridad de la gente”.

Acusa a Ocesa

Esta no es la primera vez que Live Talent se ve involucrada en escándalos de sobrecupo o problemas de logística. En octubre pasado, la empresa fue multada por el gobierno de Guadalajara debido a que no cumplió con las normas para realizar el concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Jalisco.

Sin embargo, Javier Castañeda minimizó el hecho y aseguró que existe un plan de desprestigio por parte de Ocesa. “Tiene mucho que ver qué tenemos a un competidor muy agresivo, que ha hecho de todo para hacernos ver mal ante ustedes, ante la sociedad. Un competidor que intentó robarme la marca Hell & Heaven, son Ocesa.

“Me robaron la marca Revolution, la registró a su nombre y me enteré después que yo no lo tenía. Yo fundé Revolution, uno de los festivales más legendarios a nivel de Pa’l Norte y esos. De repente un día me asocio con ellos y ya después me entero que la marca está a su nombre”, comentó.

Y señaló que el productor Federico Valverde ha tenido que ver en estos desprestigios. “En Teotihuacán me renunció mi productor. En Año Nuevo fui por él al aeropuerto, estuvimos haciendo scouting desde enero. Todo un año trabajando para que el señor renunciara 15 días antes del Force Festival, ¿por qué? Porque él es un productor que lleva toda la vida trabajando en Ocesa. Con él hicimos dos Revolution, Hell and Heaven de Rammstein y es un productor que no es empleado de Ocesa, pero es freelance; Federico Valverde”, señaló.

A pesar de lo acontecido hoy, Javier Castañeda aseguró que el Hell & Heaven programado para el 14 y 15 de marzo de 2020 sigue en pie. “Esta súper confirmado. Vienen artistas muy importantes”.