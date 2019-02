Ladytron está de vuelta en México

Siete años tuvieron que pasar para que Ladytron vuelva a tocar su música en un escenario mexicano, y esta noche sus fans verán terminada la espera. La banda de electro pop ofrecerá hoy un concierto en El Plaza Condesa donde presentarán su álbum homónimo que apenas estrenaron el 15 de febrero pasado.

La agrupación conformada por las vocalistas Helen Marnie y Mira Aroyo (vocals, synthesisers) y los músicos Daniel Hunt y Reuben Wu, estrenó este nuevo material luego de ocho años de no lanzar un disco inédito, y es el sexto en sus 20 años de formación.

Su primer sencillo, The animals, fue lanzado precisamente hace un año y estuvo acompañado de un videolyric escrito y dirigido por el realizador Fernando Nogari. Posteriormente lanzaron los temas The islands y Far from home.

Está banda ha destacado por mezclar el electro pop con el sonido indie que puede escucharse en éxitos como Destroy everything you touch o Seventin, temas que supera los nueve y cuatro millones de reproducciones en Spotify, respectivamente. Su nombre lo retomaron del tema Ladytron de la banda Roxy Music al que perteneció Brian Eno, músico que los ha definido como la “la mejor banda de pop inglés”.

Ladytron también ha destacado por su trabajo de remixes para otros artistas como Christina Aguilera, a quien le produjeron Birds of prey y Little dreamer para su álbum Bionic; así como Blondie, en la remezcla del tema Fade away and radiate o Nine Inch Nails,dónde hicieron una colaboración en la canción The beginning of the end.

Tras este concierto, Ladytron continuará con dos fechas en Los Ángeles y una más en San Diego, así como otra presentación en España a mediados de año.