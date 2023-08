Lana del Rey hace soñar al Foro Sol

Lana del Rey llevó a sus fans por un "sueño musical" en el Foro Sol, que comenzó con "A&W". Entre luces de colores y humo, la cantante apareció, vistiendo un impecable vestido blanco.

Mientras cantaba "Young and beautiful", sus bailarinas la ayudaron a extender la cola de su vestido, que ondeaba.

"¿Esto es un sueño?", dijo la cantante mientras se dirigía a una mesa ubicada al costado derecho del escenario, y otra de sus bailarinas le colocaba una tiara. "Finalmente estoy de cuelga en la Ciudad de México", complementó, antes de iniciar su interpretación de "Bartender".

Tras tomar una bocanada de su vapeador, continuó su repertorio con "Chemtrails over the country club" y "The grants". Entre los asistentes se gritaba su nombre, e incluso había quienes le decían "Que Dios te bendiga, mi chiquita".

Imágenes de sus videos aparecieron en la pantalla, mientras ella y sus bailarinas escuchaban atentamente y con los ojos cerrados. Enseguida comenzaron a sonar los primeros acordes de "Ride".

"Muchas gracias por cantar". El placer es todo mío. Vamos a cantar "`Stand by your man´ para ustedes", dijo la artista, mientras observaba a su público con una sonrisa.

Con delicadeza, se sentó en la cola del piano, para cantar "Norman". La finalizar, Lana descendió y fue tras bambalinas a refrescarse un poco, mientras sus bailarinas comenzaron a correr de un lado a otro del escenario, con "Ultraviolence" sombra de fondo.

Antes de continuar con su show, la cantante hizo una pausa para firmar algunos autógrafos, tomarse selfies y recibir regalos. Hubo quienes incluso lograron darle un beso en la mejilla, mientras que otros se limitaron a entregarle flores, muñecos del Dr. Simi y hasta una bandera de México con su nombre escrito.

Mientras acomodaba sus regalos en el escenario, el público gritaba "Lana, hermana, ya eres mexicana", y aunque ella parecía no entender el significado de esa frase, bailaba y sonreía visiblemente emocionada.

El show siguió con "Born to die", "Diet mountain dew" y "Summertime sadness". Antes de despedirse, tenía guardada una sorpresa más para sus fans, e incluyó el tema The things i wanna talk about".

"Estuvieron cantando toda la noche afuera de mi ventana", dijo entre risas.

Para darle un último gusto a sus fans, incluyó los temas "Cinnamon girl", "Get free" y "Candy necklace" (los cuales no había incluido en sus otros shows).

Para despedirse, entonó "Videogames" y "Did you know that there's a tunnel under ocean blvd", éste último perteneciente a su último disco.

"Hay millones de razones por las que México tiene mi corazón. Las conexiones son ilimitadas, gracias, lo aprecio mucho. Me han permitido estar aquí doce años después, y se los agradezco", dijo, antes de cerrar su show con "Hope is a dangerous thing".