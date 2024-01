Leonardo DiCaprio reconoce a los Osage en Los asesinos de la Luna

Leonardo DiCaprio considera que su trabajo en Los asesinos de la Luna, donde se retrata los crímenes que sufrió el pueblo indígena Osage, conlleva una gran responsabilidad, pues al tratarse de un episodio de la historia real de Estados Unidos había muchos elementos abiertos a la interpretación.

Así lo aseguró en un encuentro con medios, al que El Sol de México tuvo acceso exclusivo, donde el ganador del Oscar expuso que “este es de alguna manera un capítulo perdido y oscuro en nuestra historia, que se debía decir correctamente, y eso significaba que debíamos escuchar”.

La película, dirigida por Martin Scorsese, basada en la novela de David Grann, Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI, logró siete nominaciones a los Globos de Oro y 12 en los Critic´s Choice Awards.

La historia gira en torno al matrimonio conformado por Ernest (DiCaprio) y Mollie Burkhart (Lily Gladstone), que sobrevive en medio de una ola de asesinatos que acecha a una comunidad indígena en los años 20, todo esto mientras un FBI recién creado investiga estos crímenes.

El actor, quien en ambas ceremonias fue nominado como Mejor actor de drama, agregó que tras leer el libro, sintieron la necesidad de acercarse a los Osage para conocer su perspectiva de la historia, algo que incluso impactó al director.

“Había momentos en el set donde veía a Marty y me decía ‘siento esta historia en mis huesos, siento esta increíble responsabilidad de contarla correctamente’. Y en especial después de investigar y revisitar esta historia, desde la perspectiva de los nativos y cómo Hollywood las ha interpretado en el pasado, es un tema muy sensible.

“Es generacional. Los Osage siguen siendo afectados por este momento en la historia, y simplemente sabíamos que era nuestro trabajo y responsabilidad escucharlos y obtener su perspectiva”, dijo DiCaprio.

La también estrella de Titanic comentó que para preparar su personaje leyó el testimonio del juicio real que Ernest enfrentó por sus crímenes. Entre risas comentó que si bien su escritura no era muy legible, y no podía formular enunciados claros, conversó con uno de sus descendientes que sigue viviendo en Oklahoma, y con ello obtuvo mayor claridad.

Asimismo, dijo haber visto material en video, grabado en los 90, donde habla acerca de Mollie, y recuerda escucharlo decir que “era una de las buenas. Y además de ello, siento que toda la comunidad tenía una opinión sobre su relación”.

Lily subrayó que ella sintió estar interpretando a una mujer Osage, a través de los ojos de su propia comunidad, y a la vez llenando un vacío que existía desde la era dorada del cine, al dar vida a una protagonista con clase. Una de sus referencias fue la cinta La heredera, de 1949, protagonizada por Olivia de Havilland.

“En esa película, el personaje venía de una sociedad patriarcal opresiva con dinero. Y aquí Mollie viene de una sociedad matriarcal con dinero, donde ella creció, las mujeres estaban a cargo de eso”, cuenta.

La también nominada al Globo de Oro y al Critic's Choice Award, agregó que “es realmente maravilloso que esta historia, la cual excluyó a las mujeres nativas de ser protagonistas en la edad dorada de los 30, 40 y 50, es maravilloso tener este momento donde todas estas hermosas mujeres nativas en pantalla tienen estos personajes”.

Tras su paso por salas de cine, Los asesinos de la Luna ya está disponible en Apple TV+.